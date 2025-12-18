(影) 俄軍前線增兵至71萬人! 普丁強要「解放歷史領土」 烏軍反擊收復多地
[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁近日再度就烏克蘭戰爭發表強硬言論，強調「特別軍事行動」的既定目標將無條件實現，並警告若烏克蘭拒絕進行實質性對話，俄方將持續在戰場上推進，宣稱「解放歷史領土」。相關發言顯示莫斯科在軍事與政治層面皆不打算退讓，戰爭走向仍高度不確定。
在外交層面，美國與俄羅斯官員預計於本週末在邁阿密會晤，討論結束烏克蘭戰爭的可能方案。會談將由美國總統川普的特使史蒂夫・威特科夫與賈里德・庫許納主持。據悉，雙方此前已在柏林進行低調談判，討論內容包括向基輔施壓以促成讓步，以及西方對烏克蘭未來安全保障的可能框架。
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，俄羅斯已將兵力增至約 71 萬人，準備展開戰略進攻。不過，烏軍近期在多條戰線展開反擊，成功將俄軍自庫皮揚斯克擊退，重新控制該市近九成領土。波克羅夫斯克 ( 舊名紅軍城 ) 方面，俄軍進攻已持續超過 17 個月，烏軍近期收復北部 16 平方公里土地，並在西側多個居民點附近奪回 56 平方公里。
此外，烏克蘭正加大對俄軍縱深地區的打擊力度，透過精準攻擊破壞俄羅斯關鍵基礎設施。烏方統計，自年初以來，相關行動已對俄羅斯造成約 215 億美元的直接與間接損失，顯示戰爭已對俄國後方經濟與軍事補給構成壓力。
前線局勢仍然複雜。錫維爾斯克方向戰況惡化，俄軍已在巴赫穆蒂夫卡河岸建立陣地並猛攻市區西部，該市多數地區已淪陷。不過，錫維爾斯克後方高地仍可能掌握在烏軍手中。另一方面，烏克蘭空軍亦持續行動，米格-29MU1 戰機近日使用法國製 AASM「HAMMER」導引炸彈，成功摧毀北方一處俄羅斯基地，顯示雙方軍事對抗仍在升級。
