（影）俄軍又要大轟炸? 恩格斯基地異常調動惹矚目 烏「巴爾斯」無人機襲煉油廠

[Newtalk新聞] 烏克蘭本週對俄境內的遠程攻擊行動再度升級，據烏軍總參謀部證實，反應式無人機「巴爾斯」（Bars）成功擊中俄羅斯薩馬拉州一座煉油廠，該設施被視為俄軍「反應式引擎」的重要供應來源之一，烏軍同時也指出，一處俄方的無人機儲存區也在此次攻擊中受損。





與此同時，據多張最新影像顯示，法製幻象 2000 已正式在烏克蘭空軍序列服役，且至少有一架戰機塗上「擊落俄軍六枚巡弋導彈」的標記。





俄國恩格斯空軍基地在機庫與停機坪附近聚集超過 130 輛身份不明的卡車，附近還有一架 An-12 運輸機。 圖：翻攝自 X





而據衛星影像顯示，在俄羅斯戰略重鎮恩格斯（Engels-2）空軍基地內，出現超過 130 輛不明卡車密集停放於停機坪周邊，附近還有一架 An-12 運輸機。烏克蘭軍事網站 Militarnyi 指出，這批卡車可能與為 Tu-95MS 戰略轟炸機運送彈藥或相關裝備有關。

甚至有來自俄羅斯遠東「烏蘭卡」與北極圈附近「奧倫雅」基地的 Tu-95 陸續飛抵恩格斯裝載物資後再飛返原基地。 圖：翻攝自 X





據消息，恩格斯基地自今年 3 月以來持續擴建，新停機區與擴充工程顯示俄方正準備容納更多戰略轟炸機與戰鬥機。另有消息指出，近期不僅當地機庫異常繁忙，甚至有來自俄羅斯遠東「烏蘭卡」與北極圈附近「奧倫雅」基地的 Tu-95 陸續飛抵恩格斯裝載物資後再飛返原基地，疑似刻意將戰略轟炸機維持在可攻擊烏克蘭的射程範圍內。





Mi-8 戰機也出現在恩格斯基地。圖：翻攝自 X

