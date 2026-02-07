（影）俄軍大規模空襲烏克蘭! 轟炸機、飛彈與無人機齊發 鎖定能源設施攻擊

[Newtalk新聞] 據 X 《Visioner》消息指出，當地時間 7 日清晨，俄羅斯對烏克蘭中部與西部地區發動新一波大規模空襲，出動數百架「沙赫德」（Shahed）型自殺式無人機及數十枚巡弋飛彈。監測資料顯示，俄軍自黑海水域發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，並由圖-95MS 戰略轟炸機發射 Kh-101 型巡弋飛彈，對烏克蘭多地展開攻擊。





此次空襲主要目標為烏克蘭西部能源基礎設施，受襲地區包括文尼察州、利沃夫州、伊萬諾-弗蘭科夫斯克州及赫梅利尼茨基州。烏克蘭防空系統全面啟動，戰機升空攔截，多數巡弋飛彈遭擊落，相關攔截比例仍待官方公布具體數據。

X 《MilitaryNewsUA》消息指出，同時，監測頻道通報，俄軍多架圖-95MS 轟炸機自奧列尼亞空軍基地起飛，顯示夜間仍存在飛彈攻擊風險。另有畫面顯示，烏軍米-8 直升機以機載 M134D 六管機槍擊落來襲沙赫德無人機；一架烏克蘭米格-29 戰機也在行動中險些遭俄軍攻擊。





此外，俄軍對基洛沃格勒州克羅皮夫尼茨基地區發動精準打擊，向卡納托韋（Kanatove）空軍基地發射 2 枚「匕首」（Kinzhal）高超音速空射彈道飛彈，並由蘇-34 戰機發射 5 枚 Kh-69 巡弋飛彈，同時出動至少 4 架 Geran-4/5 噴射型自殺式無人機（升級版沙赫德），另有 3 架同型無人機在最新通報時仍在飛行途中。

