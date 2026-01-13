(影) 俄軍屍橫遍野照震撼曝光! 親俄部落客：烏軍「配角戰略」讓推進變送死

[Newtalk新聞] 俄烏戰場態勢持續變化，俄羅斯親克里姆林宮軍事部落客阿列克謝．查達耶夫（Alexey Chadeyev）近日罕見承認，烏克蘭軍方的戰術正在逐步壓制俄軍步兵攻勢，並對前線部隊造成顯著消耗。





查達耶夫指出，烏軍正日益熟練運用一種被形容為「配角戰略」的作戰模式，即在表面上不追求大規模正面交戰的情況下，透過精密部署，使俄軍的每一次推進都付出高昂代價。他強調，這種戰術已不僅限於「無人機防線」，而是結合火砲、地雷與即時監控，形成多層次殺傷體系。

根據其描述，烏軍將火砲部署於戰線縱深，刻意避開俄軍主力無人機的有效射程，同時以密集火力掩護前沿陣地與關鍵目標。當俄軍部隊在無人機支援下摧毀並佔領烏軍據點後，烏方往往選擇暫時隱忍，待俄軍進入陣地後再以火砲與無人機反擊，對進入區域的部隊實施殲滅。





查達耶夫還指出，烏軍無人機操作員持續監控俄軍補給與增援路線，並即時回傳影像，捕捉俄軍在「原被視為己方控制」區域內的一切活動。此外，前線仍存在高頻率的布雷行動，包括可遠端引爆的地雷，以及在少數、但高度監控的後勤通道上部署所謂的「伏擊者」裝置。





他進一步坦言，當俄軍嘗試快速推進第二梯隊、例如無人機操作人員時，烏軍往往即刻發動局部戰術反擊，即便承受裝備與人員損失，也要維持俄軍前線陣地與後方之間的「殺傷區」。他以哈爾科夫州庫皮揚斯克一帶為例，指出烏軍多次成功運用此類戰術，導致當地戰局出現明顯變化。





烏軍砲轟進犯俄軍。 圖 : 翻攝自藍星筆記





在這種高消耗環境下，查達耶夫直言，俄軍前線部隊對繼續推進愈發遲疑。他形容，這是一場以「行進公里數換取生命」的殘酷權衡，也引發指揮層的道德與戰術困境。部分指揮官選擇僅派出小規模部隊進入陣地「插旗」，再透過無人機影像向上級回報控制狀況，以減少人員傷亡；但這也導致相關區域在地圖上被標示為「己方控制」，反而限制後續火砲、空天軍甚至無人機對該區的打擊能力，使部隊仍需承擔風險。





與此同時，多段戰場影像與消息顯示，烏克蘭地面部隊已進入哈爾科夫州庫皮揚斯克市中心，並清除了市政大樓內的俄軍力量，對市中心實施有效控制。另有畫面來自烏軍第 108 國土防禦旅，顯示一輛裝載彈藥的俄羅斯地面無人車在遭 FPV 無人機直接命中後引發劇烈爆炸。最令人震撼的是，一張滿地都是陣亡的俄軍士兵的影像，顯示戰場上的殘酷。





烏克蘭地面部隊已進入哈爾科夫州庫皮揚斯克市中心，並清除了市政大樓內的俄軍力量，對市中心實施有效控制。 圖:翻攝自X帳號@Tendar





此外，有消息指出，一個無人機系統協調中心已在第七空降突擊軍基地運作逾一個月。該中心整合空降突擊隊、陸軍、海軍、警察部隊與國民警衛隊等多個單位的操作人員，在紅軍城地區實現即時情報彙整與精準打擊。烏方稱，自 2026 年初以來，該中心已造成 518 名俄軍士兵傷亡，並摧毀 90 多輛車輛、多個機器人平台及數百處防禦工事。





另有流傳影像顯示，俄軍步兵以四人一組，乘坐四輪摩托車在前線機動時，遭到烏軍無人機鎖定並攻擊，再次凸顯無人機在當前戰場中的關鍵角色。

