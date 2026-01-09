(影) 俄軍成「無人機獵物」！烏一個月打掉3.3萬敵軍、防空系統接連被毀

[Newtalk新聞] 烏克蘭國防部近日公布多項前線戰果，顯示烏軍在無人機與特種作戰領域持續擴大優勢。由知名無人機指揮官羅伯特・「馬迪亞爾」・布羅夫迪（Robert “Madyar” Brovdi）統籌指揮的烏克蘭無人機部隊，僅在去年 12 月期間，就宣稱擊斃超過 3 萬名俄羅斯士兵，創下烏克蘭國防史上罕見紀錄，數字甚至超過俄軍單月可動用的部分兵力規模。





相關戰鬥畫面近期在社群平台 X 上大量流傳。其中一段影片顯示，一名俄軍士兵在試圖躲避烏軍 FPV 自殺式無人機時，竟將無人機引向身旁同伴，最終兩人同時遭到擊殺，畫面引發輿論震撼，也突顯前線俄軍在無人機威脅下的高度混亂。

在地面戰事方面，烏克蘭第 46 空降旅於紅軍城地區成功擊退俄羅斯侵略軍一次大規模進攻。烏軍指出，俄軍當時出動多輛坦克、裝甲車與大批步兵企圖突破防線，但遭烏軍精準反擊，最終摧毀2輛坦克、2 輛裝甲車及 3 輛「布漢卡」（Bukhanka）軍用運輸車，造成俄軍 59 人陣亡、6 人受傷。





此外，過去一個月內，烏克蘭第 412「復仇女神」無人系統旅持續對俄軍防空體系發動打擊，成功摧毀位於多個關鍵地區的8套防空系統，涵蓋 Tor-M1 與 Tor-M2、Buk-M1 與 Buk-M3、Strela-10，甚至包括罕見的 S-350「勇士」防空系統雷達。烏方估計，相關被毀裝備總價值超過 2.5 億美元，對俄軍防空能力造成沉重打擊。





同時，烏克蘭特種部隊也在一項特殊行動中擊斃 3 名俄軍佔領者，並成功俘虜 2 名戰俘，進一步削弱俄軍前線戰力。

