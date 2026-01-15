(影) 俄軍新型Geran-4無人機遭擊落！升級搭載R-60導彈 時速500公里

[Newtalk新聞]

烏克蘭防空部隊近日證實，成功擊落一架俄羅斯新型噴射式無人機「Geran-4」，這是該型無人機首次被確認投入實戰並遭攔截。該機為伊朗設計的沙赫德無人機之俄羅斯改型，最大巡航速度可達每小時 500 公里，航程約 850 公里，並攜帶重達 50 公斤的戰鬥部，整體性能明顯高於先前使用的 Geran-3 型。





引發外界高度關注的是，該架 Geran-4 無人機機身上加裝了一枚蘇聯時代研製的 R-60 空對空導彈。這也是目前已知第三起攜帶 R-60 導彈的沙赫德系列無人機遭擊落案例，顯示俄軍正嘗試賦予原本以單向攻擊為主的自殺式無人機有限的空對空作戰能力，藉此對烏克蘭的戰機與直升機構成威脅。

烏克蘭方面指出，此次攔截行動由特種部隊 Darknode 單位執行，使用的是由 Wild Hornets 團隊開發，並獲 Sternenko 基金資助的 STING 反沙赫德無人機。現場照片與影片顯示，無人機殘骸與 R-60 導彈部件散落於雪地中，進一步證實俄方確實進行相關改裝。





軍事分析認為，雖然 R-60 導彈本身精準度有限，射程約 7 至 8 公里，但將其整合至無人機平台，仍可能增加烏克蘭航空作業的風險。同時，導彈與噴射動力的加裝，也提高了無人機的成本與雷達截面積，可能削弱其原本「低成本、高數量」的戰術優勢。





目前俄羅斯對 Geran-4 及其武裝變型的使用仍屬有限規模。不過，烏克蘭情報研判，俄方可能在 2026 至 2027 年冬季擴大部署此類噴射式武裝無人機，以因應持續升高的防空壓力，無人機戰爭的技術層級恐進一步升級。

