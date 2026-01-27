（影）俄軍棄守赫爾松關鍵區域! 俄兵扮企鵝、躲坦克 均遭無人機一網打盡

[Newtalk新聞] 俄烏戰場進入冬季後，雙方都開始進行戰術異動。據消息，俄軍不只棄守赫爾松地區的關鍵「奧列克西夫斯基島」（Oleksiyivskyi Island），更為躲避烏軍的無人機追捕而「另闢蹊徑」，但結果仍以失敗告終。





根據 X 帳號「MAKS 25」與「Astraia」引述烏克蘭南方國防軍發言人沃洛申（Voloshyn）的消息指出，俄羅斯入侵部隊已正式棄守位於赫爾松州的「奧列克西夫斯基島」。「Astraia」指出，俄軍此舉不僅為赫爾松市南部建立了重要緩衝區，更為烏軍未來向克里米亞發動攻勢開啟了新可能性。據沃洛申透露，俄方正從赫爾松方向抽離空降兵部隊（VDV），並將其轉移至札波羅熱州的奧里希夫（Orikhiv）方向。

廣告 廣告





俄羅斯入侵部隊已正式棄守位於赫爾松州的「奧列克西夫斯基島」。 圖：翻攝自 X





根據 X 帳號「raging545」最新消息，烏克蘭軍隊已在札波羅熱地區發動推進，並已成功抵達「馬拉托克馬奇卡」（Malaya Tokmachka）的南郊。在這波行動中，烏軍收復了多個先前由俄軍控制的防禦陣地。在夜間行動中，烏軍戰果同樣顯著。X 帳號「bayraktar_1love」指出，隸屬烏克蘭第 5 突擊旅的數架小型夜間轟炸無人機，在一次行動中將一組由 7 人組成的俄軍突擊小組完全摧毀。





烏克蘭軍隊已在札波羅熱地區發動推進，並已成功抵達「馬拉托克馬奇卡」（Malaya Tokmachka）的南郊。 圖：翻攝自 X





與此同時，俄烏戰場上也面臨冬季的嚴酷環境與烏軍無人機的威脅，俄軍士兵開始使出奇招，根據 X 帳號「HXR001」發布的影片顯示，有俄羅斯士兵為了在白雪皚皚的戰場上混淆無人機判斷，竟然將自己「扮成企鵝」試圖逃脫，但最終仍被識破並遭到打擊；另一段畫面則記錄了無人機精準投彈，將多名躲藏在坦克下的俄軍士兵一網打盡。





俄羅斯士兵為了在白雪皚皚的戰場上混淆無人機判斷，竟然將自己「扮成企鵝」試圖逃脫。 圖：翻攝自 X

查看原文

更多Newtalk新聞報導

密室衝突引爆殺機? 傳張又俠當面質疑習 還問 : 不讓你離開算不算政變?

解放軍用「沉默表態」! 習抓張又俠不獲支持 中國近公開決裂 各地軍頭觀望