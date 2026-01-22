（影）俄軍死亡是烏軍27倍? 黑海塔曼港起火 烏庫皮揚斯克反攻見成效

[Newtalk新聞] 最新戰況顯示，烏克蘭持續對俄羅斯關鍵軍事與能源設施發動攻擊。據 X《OSINTtechnical》消息，22 日夜間，烏軍攻擊型無人機與飛彈成功擊中位於黑海的俄羅斯塔曼港（Port of Taman），引發當地大型液化石油氣（LPG）與煤炭轉運設施起火。據 X《Special Kherson Cat》消息，俄羅斯地方官員證實，該港口終端設施發生火災，至少四座油品儲存槽陷入燃燒，攻擊仍在進行中。塔曼港位於克拉斯諾達爾邊疆區，是俄羅斯主要的油品出口港之一。





另外，在前線的另一側， X 有影片畫面指出，位於頓涅茨克東北方向的德巴爾採韋（Debal'tseve）俄軍彈藥庫遭到擊中後持續殉爆，目前仍未確認彈藥存量，但爆炸規模可能相當可觀。





同時，X《NOELREPORTS 》指出，扎波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，一架俄羅斯無人機擊中當地的 Epicentr 購物中心，地方當局正評估損害情況與可能的傷亡。相關攻擊被指為俄軍持續針對烏克蘭城市民用基礎設施的一部分。





一張滿地都是陣亡的俄軍士兵的影像。 圖:翻攝自X帳號@GrandpaRoy2





而根據提供給英國軍方的一份情報評估，烏克蘭部隊在奪回關鍵城市庫皮揚斯克的戰鬥中，對俄軍造成的擊斃人數是自身損失的 27 倍。英國官員是在上週一場由烏克蘭方面進行的簡報中獲悉這項數據，內容指出，基輔即便面對莫斯科以人數優勢施行的「絞肉機」戰術，仍具備奪回失土的能力。





一名向《泰晤士報》提供資訊的國防消息人士指出，在聖誕節前的庫皮揚斯克戰役中，多達 200 名俄羅斯部隊曾被推進中的烏軍包圍。俄軍實際死亡人數仍不清楚，但該消息人士估計，俄羅斯去年在該地區的傷亡人數高達數千人。





為緩解庫皮揚斯克承受的壓力，烏克蘭已部署部分最精銳的部隊前往當地，包括第 13「憲章」（Khartia）旅。就在幾週前，庫皮揚斯克仍瀕臨被攻陷的邊緣。隨著局勢出現戲劇性逆轉，烏克蘭部隊表示本週幾乎已將俄軍擊退。週一，士兵們在庫皮揚斯克市議會大樓殘骸上升起烏克蘭國旗，象徵該地防線暫時穩住。

