影/俄軍祭出「黑科技」壓制？栗正傑：烏軍通訊癱瘓、戰線崩解

俄烏戰爭進入第4年，俄軍近期透過強化電子干擾，使烏軍前線通訊多次中斷，各地包圍戰陸續形成，退將栗正傑表示，烏克蘭缺乏有效「跳頻」反制技術，造成指揮鏈斷裂。

退將栗正傑。（圖/翻攝《全球大爆卦》）

栗正傑在中天節目《全球大爆卦》表示，俄軍目前採用的電子干擾方式並不複雜，原理近似一般無線電通話，「一台干擾設備就能封鎖約50公里的通訊。如果10台同時啟動，就是5百平方公里的區域完全失去指揮能力。」他強調，烏軍若具備較先進的通訊技術，應能自動跳頻避免持續遭壓制，但實際情況顯示烏軍裝備不足，導致俄軍輕易掌握並封鎖其行動。

除電子戰優勢外，栗正傑說，俄軍近期在東部多地再次採用傳統的「圍點打援」戰術，先以部隊包圍城鎮，使烏軍被迫調動精銳部隊前往救援，再在外圍殲滅援軍，「圍住目標只是手段，真正的目的在於殲滅前來救援的主力部隊。」

對於烏方提出的停火條件，栗正傑說，現階段缺乏實質戰力的情況下，俄方沒有理由停止攻勢，「就算只剩頓巴斯，俄羅斯的戰略安全仍無法確保。烏克蘭仍可能被北約進一步武裝。」他警告，敖德薩（Odesa）為烏克蘭主要出海口，一旦失守，烏克蘭恐成內陸國，不僅國力大幅削弱，北約軍援也會受到嚴重限制。

