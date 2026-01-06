(影) 俄軍空襲炸美企! 300噸葵花籽油大量洩漏 烏外長批：蓄意攻擊

[Newtalk新聞] 俄羅斯昨日（5）對烏克蘭發起一輪空襲，據烏克蘭官員表示，俄軍以5枚飛彈攻擊第聶伯羅市的能源基礎建設，並導致當地一處屬於美國邦吉公司（Bunge）的設施毀損，造成葵花籽油洩漏，該公司為全球四大糧食公司之一。烏克蘭外交部長安德里．西比哈（Андрій Сибіга），將此事宣傳為對美國停止戰爭的努力「完全漠視」。





西比哈在 X 上大力抨擊俄羅斯對美商設施的攻擊。圖：翻攝自 X《 Andrii Sybiha 》





據《路透社》報導，這次攻擊引發了 300 噸葵花籽油洩漏，致使一條主要河邊道路必須封閉 2 至 3 日，公司方面正專注於員工安全及恢復營運，並與地方政府合作以求減輕影響。雖然這輪主要是針對能源設施襲擊，但西比哈仍在 X 上表示針對邦吉公司的毀損是有意為之，俄羅斯「多次嘗試攻擊該設施」，普丁對美國企業和美國在烏克蘭利益的攻擊，顯示他對川普總統領導的和平努力完全漠視。莫斯科方面尚未做出回應。

這起襲擊是俄羅斯能源破壞行動的一部份，哈爾科夫市長伊霍爾．特雷霍夫（Ігор Терехов）譴責此事為「對供暖、水源以及人民正常生活的攻擊。他們試圖用恐懼和黑暗摧毀我們」。昨日哈爾科夫地區的氣溫在零下 3 度左右，可見當地對於供暖和供電的依賴，由於近期的空襲，基輔與敖德薩等地皆曾陷入大規模停電。

