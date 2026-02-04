(影) 俄軍騎兵連遭團滅! 俄報復狂射70飛彈＋450無人機 哈爾科夫陷緊急狀態

[Newtalk新聞] 烏俄在短暫的停火後戰火再度升溫，多地攻防與空襲行動密集展開。烏克蘭總統澤連斯基指控俄方在能源停火期間重整攻勢、囤積飛彈，並於極寒氣候下對能源設施發動大規模打擊；前線與防空系統同時傳出多起交戰與攔截行動。





澤連斯基表示，俄羅斯利用能源停火協議期間儲備飛彈，並在近日以創紀錄規模對烏克蘭發動彈道飛彈與無人機攻擊，主要鎖定能源基礎設施。他指出，俄軍一夜之間發射超過 70 枚飛彈與 450 架無人機，屬於針對能源系統的定點打擊行動。澤連斯基同時透露，將調整談判小組的運作方式，以因應局勢變化。

據澤連斯基稱，俄羅斯連夜向烏克蘭發射了70 多枚飛彈和450 架無人機，這是對能源系統的定點打擊。 圖:翻攝自X帳號@KELMAND1





受攻擊影響，哈爾科夫多處能源設施受損，包括第 5 號熱電廠與變電站，地方政府已宣布進入緊急狀態。另有住宅區遭到波及。地方官員指出，一架俄軍「沙赫德」無人機擊中當地一棟居民樓，造成至少 7 人出現爆炸傷與急性壓力反應，其中 2 人重傷送醫。另有通報稱至少 3 人在襲擊中受傷。





首都基輔方面，3 日晚間防空系統啟動攔截，一枚「愛國者」PAC-3 攔截飛彈在市區上空成功擊落來襲的俄羅斯彈道飛彈，未傳出重大地面損害通報。





澤連斯基表示，俄羅斯利用能源停火協議期間儲備飛彈，並在近日以創紀錄規模對烏克蘭發動彈道飛彈與無人機攻擊，主要鎖定能源基礎設施。 圖:翻攝自X帳號@NOELreports





地面戰鬥部分，烏軍拉薩爾戰鬥群通報，在諾沃帕夫利夫卡方向擊退俄軍機械化部隊進攻。烏方表示，無人機部隊在發現俄軍裝甲車與步兵推進後立即實施打擊，行動中摧毀 2 輛坦克並擊傷 1 輛。





此外，在紅軍城一帶，烏軍使用 FPV 無人機對一支俄軍騎兵排發動伏擊。據社群平台 X 說法稱該單位在攻擊中全數喪失戰力，但相關戰果尚待獨立來源確認。





烏軍第 157 旅亦通報，無人機操作員近日在偵察行動中發現一處地下掩體，內有約 3 至 4 名俄軍步兵藏匿，後續處置情況未進一步說明。

