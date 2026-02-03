(影) 俄軍「戰爭英雄」又陣亡! 烏軍持續反攻 宣布實施星鏈「白名單系統」

[Newtalk新聞] 在美國川普政府的斡旋下，烏克蘭與俄羅斯皆同意暫時停止打擊對方能源設施的行動，但雙方目前仍在前線地區激烈交戰，國際社會也持續關注著這場維持近 4 年的戰爭。近期有消息稱，烏軍在全力保護國土的同時，持續對俄羅斯侵略軍發起反擊，並接連破壞俄軍設備。另外，烏克蘭也強化了境內「星鏈」( Starlink )終端的連結限制，試圖阻止俄軍無人機透過相關設備加強對烏軍設施的打擊。





X 推主「Playfra」指出，烏軍部隊近期加強了扎波羅熱州泰爾努瓦泰、普里多羅日涅以及科西夫采韋等城鎮的防禦能力，並持續清除試圖滲透上述地區的俄軍士兵，希望削弱俄軍針對該地區的進攻能力。「Playfra」認為，俄軍可能從多布羅皮利亞、普里盧基等地區發起新一波的攻勢，盡可能的占領烏克蘭領土。

與此同時，烏軍在庫皮揚斯克方向的戰場上取的了突破性的進展。推主「The Battlefield」表示，烏克蘭武裝部隊已經恢復了拉德基夫卡地區的控制權，並準備在該地區重新建立防禦陣地，持續推動針對俄軍的反攻行動。





然而，推主「NSTRIKE」發現，俄軍目前正在積極動員圖-95MS 戰略轟炸機，將該款武器從位於遠東的烏克蘭卡空軍基地轉移至距離前線較近的基地。「NSTRIKE」稱，雖然俄羅斯同意了由美國提出的「能源休戰」提議，但該國卻在休戰協議正式生效前，積極針對烏克蘭首都基輔與西部地區進行偵查，並在周邊地區的據點囤積無人機，疑似準備隨時發起打擊行動。





面對俄軍的步步進逼，烏軍則積極地進行反擊。推主「ＷarRoom Archives」表示，烏克蘭防空部隊日前擊落了一架俄軍的米-35 直升機，再次重挫了俄軍部隊的打擊能力。另外，位於頓涅茨克州的烏軍「鳳凰」無人系統部隊也在康斯坦丁尼夫卡地區持續打擊俄軍的後勤目標，並透過 FPV 無人機的襲擊行動破壞了一輛俄軍裝甲車、一輛廂型車、一輛載有五名俄軍士兵的輕型車輛與六輛四輪摩托車。





在持續進行反擊的同時，烏克蘭軍方也宣布再次擊殺了一位俄軍的「戰爭英雄」。推主「MAKS 25」、「MilitaryNewsUA」稱，烏軍近期擊斃了達吉斯坦共和國出身、曾獲俄羅斯國防部長別洛烏索夫親自授予「金星」勳章的精銳俄軍士兵穆斯林．穆斯利莫夫( Muslim Muslimov )，指控其「積極參與」對烏克蘭領土的占領行動。





另一方面，為了避免俄軍無人機部隊利用星鏈系統對本國設施進行打擊，烏克蘭準備開始實施作用於該系統的「白名單制度」。推主「Inty News」表示，在相關制度正式上路後，未註冊的終端將無法與星鏈系統取得連線，「只有經過驗證或註冊的終端，才能在烏克蘭境內使用星鏈相關設施」。





推主「all over again」認為，在相關措施正式推出後，試圖連接烏克蘭星鏈系統的俄軍無人機將可能成為「廢鐵」，強調對星鏈系統的終端認證將可能大幅降低俄軍無人機的打擊能力。

