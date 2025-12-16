(影) 俄近衛精銳部隊慘遭團滅! 海馬斯、無人機助威 烏軍多地告捷

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期持續推動烏克蘭和平協議，希望終止持續近四年的戰爭，但俄烏雙方目前仍圍繞著土地的控制權，持續在前線地區交戰。近期有消息稱，烏軍成功在庫皮揚斯克、紅軍城、扎波羅熱與赫爾松等多個地區前線取得戰果，並削弱了俄軍部隊的進攻能力，甚至幾乎殲滅了俄羅斯總統普丁用於保衛莫斯科的精銳部隊。





推主「rainbow7852」透過 X 分享影片指出，為了應對俄軍持續滲透庫皮揚斯克北部郊區的行為，烏軍「阿喀琉斯」團士兵日前集結約 3 公噸的炸藥，直接炸毀了俄軍的秘密通道。與此同時，推主「Cloooud」也分享影片表示，烏軍第 14 機械化旅使用具有夜視功能的 FPV 無人機，持續監視並掃蕩該地區的殘餘俄軍勢力，並在過程中炸毀了一輛載有俄軍步兵的運輸車。

俄軍部隊在紅軍城、庫皮揚斯克地區遭到猛烈打擊，部分俄軍部隊甚至在紅軍城地區的作戰過程中遭到消滅。 圖：翻攝自 @ChuckPfarrer X 帳號





在紅軍城戰場方面，X 推主「all over again」稱，當地時間 13 日，普丁將保衛莫斯科的精銳部隊第 76 空降突擊師派往紅軍城前線，試圖進一步強化針對該地區的打擊力度並占領土地。沒想到，第 76 空突師部隊在紅軍城地區的作戰過程中，幾乎遭到烏軍部隊殲滅，生還人數寥寥無幾。





推主「Anonymous」也補充表示，第 76 空突師是擁有「紅旗師」、「蘇沃洛夫勳章師」稱號的菁英部隊，並曾多次參與俄羅斯的閱兵演習，認為此次的失敗將大幅降低普丁對俄軍菁英部隊的信任程度。





俄羅斯近期針對紅軍城地區發起大規模進攻，並與當地烏軍部隊展開激烈交戰。圖為與俄軍士兵展開巷戰的烏軍士兵。 圖：擷取自 @NOELreports X 分享影片





另一方面，X 推主「Ukraine Battle Map」指出，烏軍部隊使用美國援助的海馬斯集束彈 ( HIMARS ) 打擊扎波羅熱前線的俄軍陣地，並成功摧毀了俄軍在當地設立的「閃電」 FPV 無人機發射場，數名在發射場工作的俄軍士兵也在襲擊過程中身亡。





X 推主「NOELREPORTS」稱，在被俄軍佔領的赫爾松地區，烏軍派遣國民警衛隊的無人機小組「雷射」、第 39 旅以及國家特種通信部隊進行合作，共同打擊建造在當地的俄軍設施。烏軍部隊甚至透過精確的無人機打擊能力，拆除了俄軍部署在當地的「通古斯卡」防空系統，進一步增加了俄軍前線部隊所遭受的壓力。

