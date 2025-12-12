(影) 俄驚傳槍殺旅指揮官兵變! 逃兵暴增6倍 紅軍城、庫皮揚斯克攻勢受阻

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍在烏東地區進行激烈交戰，持續爭奪土地的控制權。近期有消息稱，俄軍前線部隊疑似爆發兵變，針對紅軍城、庫皮揚斯克地區的攻勢也陸續遭遇失敗，俄羅斯總統普丁距離「完全佔領頓巴斯地區」的目標似乎也越來越遠。





推主「Inty News」在 X 上發布推文指出，近期前線地區傳出消息，宣稱俄軍第 88 偵查破壞旅發生兵變、指揮官遭到槍殺。「Inty News」表示，第 88 偵查破壞旅是一支由俄羅斯足球流氓團夥組成的民兵組織，是俄羅斯為了填補前線人員空缺而強制徵召的部隊。然而，截至目前為止，尚未有任何媒體或可靠消息可以證實兵變事件的真實性。

廣告 廣告





北約持續援助烏克蘭，讓俄軍難以突破戰線。圖為俄烏戰爭示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 一國之君歷史研究





前烏克蘭經濟發展與貿易部部長泰莫菲．米洛瓦諾夫 ( Tymofly Mylovanov ) 也引用英國《泰晤士報》( The Times ) 的報導稱，一份俄羅斯內部文件顯示，俄軍在 2025 年一年內發生 7 萬起逃兵事件，幾乎是 2024 年的 6 倍，推測殘酷的戰爭已讓許多參軍的俄羅斯民眾改變心意，「俄羅斯的逃兵現象正不斷激增」。





在俄軍士兵反抗上級、逃跑的同時，烏軍也加強了針對紅軍城、庫皮揚斯克地區俄軍部隊的打擊力度。X 推主「NOELREPORTS」指出，俄軍計畫出動數十輛裝甲車，以「包抄側翼」的方式，試圖從後方攻擊烏克蘭陣地，但卻遭烏軍第 425 「斯凱利亞」步兵團阻止，進攻的俄軍部隊也在烏軍的夾擊下遭到消滅。





俄軍部隊在紅軍城、庫皮揚斯克地區遭到猛烈打擊，部分俄軍部隊甚至在紅軍城地區的作戰過程中遭到消滅。 圖：翻攝自 @ChuckPfarrer X 帳號





X 推主「Chuck Pfarrer」則表示，當地時間 10 日，一支由約 30 輛車組成的俄軍摩托化縱隊沿著紅軍城地區的 M-30 號公路發起進攻，但卻遭到烏軍砲兵、無人機襲擊，損失大量裝備。「Chuck Pfarrer」稱，俄軍部隊在此次進攻行動中，損失超過 20 輛車與多數士兵，「但卻未能按照計畫，在領土問題上取得進展」。





X 推主「NiKITa」也分享了庫皮揚斯克戰場的最新消息。「NiKITa」指出，普丁與俄羅斯國防部日前曾聲稱「成功解放庫皮揚斯克」，但一名俄軍第 68 機械化步兵師第 121 摩托步兵團的士兵在庫皮揚斯克地區進行直播時，承認俄軍已在該地區「面臨潰敗」，「庫皮揚斯克方向的聯繫已被完全中斷，隊裡大部分同僚都跑了，只剩下我一個人，我也只能選擇徹底撤退了」。





烏軍透過無人機部隊「馬扎爾之鳥」打造「無人機牆」，以每個月消滅 3.5 萬名俄軍的速度，消耗俄羅斯自豪的人海戰術優勢。圖為馬扎爾之鳥部隊指揮官布羅夫迪。 圖：翻攝自 @ArturRehi X 帳號





烏克蘭武裝部隊無人系統部隊司令官羅伯特．馬扎爾 ( Robert Magyar ) 也在接受訪問時表示，雖然俄軍已經在頓巴斯地區完成了第 76 師的部署，「但烏軍士兵仍在以驚人的速度『蠶食』他們的兵力，我們僅花費一天的時間，就徹底殲滅了一支俄軍的營級部隊」。





X 推主「柯義在烏克蘭」總結認為，隨著俄羅斯的逃兵、反抗事件不斷增加，烏克蘭也持續提升著針對俄軍部隊、俄羅斯境內目標的打擊力度，加大俄軍防空系統的運作壓力，「在這場『特別軍事行動』持續超過三年後，俄羅斯正被烏克蘭『毫不留情』的狠狠打擊」。「柯義在烏克蘭」強調，如果克里姆林宮失去了美國川普政府的支持，「普丁政權將會以一個非常快的速度走向崩潰」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）全球最大! 中國「九天」航母完成首次試飛 傳能搭載百架小無人機

日本青森外海6.7強震 海嘯警報急發、民眾緊急撤離 主播戴安全帽報新聞