(影) 俄、印簽下20億美元核潛艇租借大單! 普丁訪印 莫迪親迎熱情擁抱

[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁於昨（4）日抵達印度，展開為期兩天的國事訪問，這是自烏俄戰爭爆發以來，他首次訪問印度。此行受到印度總理·莫迪極為熱情的接待。莫迪親自到機場迎接，兩人不僅熱情擁抱、緊握雙手，更同車前往目的地，展現兩國深厚的戰略友好關係。莫迪隨後設私人晚宴款待普丁，兩人預計在今（5）日舉行第 23 次年度峰會，擴大雙邊貿易與合作。





普丁此次訪問印度，主要目的顯然是在西方制裁和施壓的背景下，藉由拉攏印度以鞏固雙邊關係。普丁在抵達前接受印度媒體訪問時，便對美歐實施的制裁提出批評，特別是施壓印度勿購買俄羅斯石油的行為，他諷刺指出，美國自身仍在向俄羅斯購買核燃料。雖然他警告烏軍若不撤出烏東頓巴斯地區，俄軍將會「武力解放」，但談及美國總統川普時，則口氣相對緩和，並表示相信川普是「真心誠意的」想讓戰爭落幕。

普丁警告烏軍若不撤出烏東頓巴斯地區，俄軍將會「武力解放」，但談及美國總統川普時，則口氣相對緩和，並表示相信川普是「真心誠意的」想讓戰爭落幕。 圖：翻攝自 X





為配合普丁的訪問，俄羅斯議會下院國家杜馬已於 2 日批准了兩國在 2 月簽署的《後勤支援互惠協議》（RELOS）。根據國家杜馬議長的說法，此協議是兩國「戰略性和全面性」關係發展的重要一步。該協議將規範俄印雙方軍事單位、軍艦和軍用飛機在聯合演習、訓練和救災等情況下，相互調遣與後勤支援的程序，並促進彼此間使用領空及軍艦停靠港口。





此外，印度與俄羅斯也敲定了重大軍事租賃協議：印度以約 20 億美元的價格租賃一艘俄羅斯新型核子潛艇，租期十年。雖然這艘潛艇將僅用於訓練目的，而非作戰，且交付可能需時兩年，但這項協議是在印度於 2021 年歸還前一艘租賃的俄羅斯潛艇後，兩國時隔十年再次達成潛艇合作，凸顯了雙方在國防領域的緊密依賴與合作持續深化。

