（影）俄「榛果樹」飛彈二度轟炸烏西利沃夫! 波蘭邊境天然氣設施遭毀

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭停火遙遙無期，昨（9）日凌晨，俄羅斯二度動用具備核打擊能力的「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈直攻烏克蘭西部、緊鄰波蘭邊境的利沃夫州（Lviv）。烏克蘭政府證實，這枚時速高達 1.3 萬公里、目前西方防空系統完全無法攔截的「大殺器」，已擊毀烏克蘭西部關鍵戰略天然氣儲槽，毀損情況嚴重，已導致當地能源供應近乎中斷。





根據 X 帳號「量子·王文哈哈」引述消息指出，此次襲擊發生在利沃夫州的斯特里市（Stryi），距離波蘭邊境僅 75 公里。由於烏克蘭事前已向波蘭發出預警，波軍得以全程追蹤「榛果樹」飛彈的飛行軌跡。

廣告 廣告





俄羅斯國防部證實使用榛果樹（Oreshnik）中程彈道導彈攻擊烏克蘭西部，為該型可攜帶核彈頭武器第二次實戰運用。 圖：翻攝自 X @War_Radar2





「量子·王文哈哈」指出，「榛果樹」飛彈以 10 馬赫的高速從太空重返大氣層，並搭載「多彈頭分導技術」（MIRV）。據流出的現場影片顯示，多枚分導彈頭如火雨般齊射命中目標。





烏克蘭國家安全局（SBU）隨即向外界展示了回收的飛彈殘骸。根據《Nexta TV》與《Noelreports》報導，被尋獲的關鍵零組件包含：穩定與導引單元、推進系統與分離平台噴嘴、定向機構碎片。烏方強調，俄軍使用此類戰略武器攻擊平民基礎設施，已構成嚴重的「戰爭罪」。





俄羅斯「榛果樹」飛彈襲擊烏克蘭西部天然氣儲槽後，烏軍隨即向外界展示了回收的飛彈殘骸。 圖：翻攝自 X





俄羅斯「榛果樹」飛彈襲擊烏克蘭西部天然氣儲槽後，烏軍隨即向外界展示了回收的飛彈殘骸。 圖：翻攝自 X





俄羅斯「榛果樹」飛彈襲擊烏克蘭西部天然氣儲槽後，烏軍隨即向外界展示了回收的飛彈殘骸。 圖：翻攝自 X





美國陸軍退役上校勞倫斯·威爾克森（Lawrence Wilkerson）警告，單枚俄製「榛果樹」飛彈僅需 30 秒，就能徹底摧毀一艘載有 5,000 名官兵及整團戰機的美國航空母艦。





更令外界緊張的是，X 帳號「LegitTargets」揭露最新情報，俄羅斯疑似已向伊朗提供具備核能力的「伊斯坎德爾」（Iskander）飛彈。若消息屬實，普丁恐試圖透過提供伊朗武力，來分散美國與北約的注意力。





伊斯坎德爾飛彈。 圖：翻攝自 X

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美軍若侵格陵蘭 北約就此滅亡! 川普有「這4種」併吞方式

謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛