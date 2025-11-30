影/俄「薩爾馬特」洲際核導彈再度試射失敗 半空爆炸冒紫色毒雲

俄羅斯奧倫堡州亞斯尼航天發射場當地時間28日發生洲際彈道飛彈試射失敗事故，飛彈升空僅200至400公尺後便在空中爆炸，殘骸墜回發射區域，現場升起紫色煙霧。多家外媒報導，這次失敗的試射疑似為RS-28「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈，這是該型飛彈繼去年9月在普列謝茨克發射場井內爆炸後，再度試射失利。

爆炸發生後現場出現明顯的紫色有毒煙霧。（圖／翻攝X「@TheWarPolitics0」）

根據《Defence Blog》報導，目擊者拍攝的影像顯示，飛彈發射數秒後即在半空中爆炸墜毀，現場出現明顯的紫色有毒煙霧。烏克蘭軍聞網站《Defense Express》分析指出，紫色煙霧是四氧化二氮與偏二甲基肼推進劑的特徵，這類燃料具有強毒性與強腐蝕性，在高濃度下對人體致命，且會對土壤、水源及空氣造成長期污染。

據了解，亞斯尼發射場是俄羅斯少數兼具航天發射與戰略飛彈部署功能的重要設施，可發射配備核彈頭的遠程地面飛彈。烏克蘭媒體《UNN》引述當地居民說法稱，爆炸前聽到巨大聲響，飛彈未達預定軌道就在空中爆炸。當地緊急服務部門向俄羅斯媒體《Ural56.Ru》表示，不會進行疏散，聲稱「對民眾沒有威脅」，但俄羅斯官方至今未對此事發表正式評論。

俄羅斯奧倫堡州亞斯尼航天發射場發生洲際彈道飛彈試射失敗事故。（圖／翻攝X「@tweet4Anna_NAFO」）

儘管不能確認此次失敗試射的飛彈型號，但《Defense Express》分析指出，失敗模式類似過去薩爾馬特飛彈的事故，稱「此次可能是薩爾馬特飛彈的試射」。薩爾馬特飛彈被俄羅斯視為取代老舊R-36M2「撒旦」（Satan）飛彈的新世代戰略核武，全長35.5公尺、起飛重量208噸，最大射程達1萬6000公里，可攜帶10至15枚分導式核彈頭，被譽為「全球最強核導彈」。該飛彈自2021年首次公開測試以來，多次傳出即將投入戰備值班，但屢遭技術問題延宕。2024年9月，薩爾馬特曾在普列謝茨克發射場的發射井內爆炸，摧毀核心基礎設施。

《Defence Blog》提到，美國空軍RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機近期部署至安克拉治，航空觀察者認為，美方可能正在監控俄羅斯的遠程飛彈活動。分析指出，此次事故發生在俄烏衝突持續、俄羅斯加強核威懾宣傳的敏感時刻，連續的試射失敗可能削弱其戰略威懾可信度，並暴露出俄羅斯在重型液體燃料飛彈技術領域的深層瓶頸。

