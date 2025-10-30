（影）俄1.1萬兵、百輛坦克猛攻紅軍城! 俄旗才插上就被拔下 烏重創裝甲縱隊

[Newtalk新聞] 烏克蘭東部頓涅茨克州波克羅夫斯克 ( 紅軍城 )（Pokrovsk）方向的戰況持續升溫。據烏軍通報，第 3 「自由」（Svoboda）作戰營操作光纖遙控無人機，成功摧毀一輛搭載電子戰系統的俄軍 BMD-4 裝甲戰車。





同時，一名烏克蘭軍事記者在報導中提到，軍事情勢極為緊張，烏克蘭國防情報局（GUR）與第 425 突擊團今日疑似在波克羅夫斯克地區發動一場未公開的行動。該記者形容：「我希望這次在波克羅夫斯克的登陸與突擊，能以金色字體寫入我們的軍事史冊。參與行動的每一位，都是鋼鐵般意志與火焰般勇氣的戰士。」

有消息稱，目前已經有約 200 名俄軍士兵進入紅軍城市區內，與烏軍展開激烈爭鬥。 圖：翻攝自 @ChuckPfarrer X 帳號





另一方面，烏軍也摧毀俄軍剛在波克羅夫斯克入口處紀念碑上懸掛的俄羅斯國旗。目前波克羅夫斯克及周邊局勢依然嚴峻。烏軍第 7 空降突擊軍指出，俄方已在該方向部署約 1.1 萬名士兵，並投入約 100 輛坦克、最多 260 輛裝甲車與 160 門火砲與迫擊砲，意圖包圍整個波克羅夫斯克地區。





整體參與此方向作戰的俄軍兵力約達 2.7 萬人。烏克蘭戰地前線記者尤利婭·其里延科發佈地圖：「敵軍蹤跡已標記，而且情況更加危急。這裡是通往米爾諾格勒的路上，局勢極其危急。」





俄軍集結 1.1 萬兵力，從西、南、北三面圍攻紅軍城。 圖:翻攝自冲哥瞰天下





部分俄軍突擊部隊已突破市區邊界，正嘗試向波克羅夫斯克北部與西北部推進。烏方發布的地圖顯示，俄軍可能正執行對該城市群進行包圍的行動計畫。此外，烏克蘭部隊於波克羅夫斯克附近成功殲滅一支由 29 輛裝甲車組成的俄軍突擊縱隊，顯示烏軍仍在激戰中展現強韌抵抗力。

