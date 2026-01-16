影/保時捷跑車掛點滴狂飆山路！ 警方：最高可罰一萬八千元

近日，一張照片在網路上熱傳，畫面中一輛白色敞篷保時捷跑車在山路上高速行駛，車內竟然掛著一袋點滴。這一幕引發網友熱議，有人驚呼「太狂了」，也有人質疑影響安全。警方表示，點滴若超出原本車廂規格，車主恐被處以新台幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰。

近日，一輛白色敞篷保時捷跑車在山路上高速行駛，車內掛著一袋點滴的影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自記者爆料網）

然而，也有網友對點滴袋的真實性提出質疑。有眼尖者猜測，袋內的黃色液體可能是維他命C點滴或營養針。此外，部分專業人士推測，車主可能因電解質不平衡需要補充點滴，才上演這場「行動醫療」的戲碼。

有人找到車主的個人社群，他經常在社群平台分享開著愛車四處旅行的照片與影片，並參與車友聚會。他還發布了一則自己邊打點滴，並在影片中配文：「生命鬥士系列，我的體力，來自輸液」，不過，對於此次吊點滴駕車的行為，車主並未進一步解釋，引發更多猜測。

這輛保時捷車主，似乎經常在社群平台分享開著愛車四處旅行的照片與影片，並參與車友聚會。 （圖／翻攝自記者爆料網）

新竹市警察局第三分局青草湖派出所所長盧柏任表示，有關民眾在本轄青草湖環湖道路駕駛車輛行進中吊掛點滴一案，依據道路交通安全規則相關規定，自小客搭載貨物不可超出原本車廂規格，且要安置穩妥，若違反將依道路交通管理處罰條例第30條處駕駛人新台幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰。

警方在此呼籲駕駛人務必遵守交通規則，避免造成自己或他人之危險。若民眾發現類似本案違規情形，可由民眾檢附連續影像，逕向警察機關線上檢舉系統提出檢舉。影片來源：記者爆料網

