影/保齡球式撞擊！高雄75歲翁暴衝 鏟飛5機車畫面曝

高雄正義路、鐵道街口今（24日）上午10時1分發生一起驚悚車禍，75歲陳姓男駕駛沿鐵道街由西向東行駛，碰撞同向停等紅燈5輛機車，造成3人送醫治療，2人自行就醫。

駕駛撞飛正在等紅燈的騎士們。（圖／翻攝畫面，下同）

苓雅分局調查，這起車禍發生於今日上午10時1分，75歲陳姓男子駕駛自小客車沿鐵道街由西向東行駛時，在抵達路口時撞上同向停等紅燈的5輛機車。事故造成5名機車騎士受傷，其中3人當場由救護車送往醫院治療，另外2人則自行就醫，所幸均為輕微擦挫傷，無生命危險，本案無人酒駕。

警方到場後立即調閱周邊監視器畫面進行佐證，初步分析事故原因為陳姓男子駕駛操作不當、未注意車前狀況，不過詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。

針對陳男闖紅燈行為，警方表示將依照《道路交通管理處罰條例》第53條規定，處以1800元以上、5400元以下罰鍰。目前警方仍在進一步調查中，以釐清完整事故責任歸屬。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

