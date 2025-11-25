影／信星集團愛星基金會捐車助行 華山大村站到宅服務更有力

▲華山基金會彰化大村站，十多年後再度獲得信星集團愛星基金會慷慨支持，贊助「到宅服務車」，今日「愛的翅膀續航」記者會於信星集團戶外廣場溫馨舉行。（圖／華山基金會大村站提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】華山基金會彰化大村站，十多年後再度獲得信星集團愛星基金會慷慨支持，贊助「到宅服務車」，今（25）日「愛的翅膀續航」記者會於信星集團戶外廣場溫馨舉行，愛星基金會陳子芸執行長代表捐贈新台幣110萬元，支持華山基金會到宅服務車更新及認助孤老「送愛到家」服務經費，活動現場亦展示大村站即將退役的服務車，向它多年來的付出致上敬意。

華山基金會站長們長年開著到宅服務車深入社區與偏鄉，免費為三失（失依、失能、失智）長輩提供物資配送、到宅關懷與陪同就醫服務。然而車輛經歷上千日奔波，日漸老舊，影響服務安全與效率。信星集團愛星基金會得知大村站車輛急需汰換後，義不容辭伸出援手，再度以行動支持在地孤老。

活動當天眾多貴賓到場，包括大村鄉賴志銘鄉長、謝依鳳立委、代表王欣文、代表黃冠穎、陳素月立委助理等共同見證愛心接力。此外，大村鄉鄉長賴志銘與代表王欣文亦於現場響應捐贈，展現鄉內團結守護長輩的力量，讓溫暖更具延續性。

啟動儀式中，「愛的翅膀」燈光沿著彰化縣地圖依序點亮26鄉鎮，象徵愛與關懷持續串連。當光芒抵達大村鄉時，陳子芸執行長將象徵「到宅服務車」的圖示貼在地圖上，象徵這台陪伴孤老的服務車再次啟航，把溫暖送進每一戶長輩的家中。

大村鄉長賴志銘致詞時表示，「感謝愛星基金會這麼多年來不落人後，持續支持在地服務，並以行動落實企業社會責任，是企業界的楷模。」

愛星基金會陳子芸執行長則分享，「愛的出發能走到今天，全靠大家的支持；愛也需要永續經營。希望藉由這次捐贈，拋磚引玉，讓更多人一起守護家鄉的長輩們。」

謝依鳳立委也肯定本次活動，表示「長輩獨居、終老的時候，是最需要溫暖與陪伴的時刻。期盼大家共同協助，一起愛老人，陪伴長者安心在地生活。」

華山基金會秉持「在地老化、在地服務」理念，在台澎金馬設有近402個愛心天使站，提供三失長輩免費到宅服務。為使服務不中斷，持續募集「到宅服務車」認助，每輛100萬元，或號召千位善士每人1,000元共同響應。愛老人專線：（04）836-6755 黃小姐，劃撥帳號：19960885 戶名:華山基金會 (備註：115春節-到宅車)。勸募字號：114 愛老人 衛部救字第1131364620 號《勸募期間：114 年1 月1 日至 114 年12 月31 日》 【本會按月將專案款項匯入勸募指定帳戶】