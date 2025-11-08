影/信義區家暴案！63歲男討錢不成持刀砍 女友濺血報警
台北市信義區今（8）日中午1時許發生一起家暴案件，一名63歲李姓男子因向同居的55歲葉姓女友索討金錢未果，雙方爆發激烈爭執。李男當場情緒失控，隨手抓起瑞士折疊刀朝葉女揮舞，拉扯過程中導致葉女右手臂掛彩、濺血擦傷，現場血跡斑斑。
警方獲報後，火速持盾牌趕抵現場，經調查了解，兩人原是同居關係，卻因金錢問題無法達成共識，雙方情緒緊繃，進而發生激烈口角。李男因不滿被拒絕，一怒之下持刀恐嚇葉女，並在拉扯過程中造成葉女右手臂受傷。
警方調閱現場監視器後，發現李男確實有持刀指向葉女的危險舉動，行為已明顯觸法，已構成恐嚇與傷害行為。警方表示，僅花費半小時即將李男當場逮捕，並依涉嫌恐嚇、傷害及家庭暴力罪偵辦。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：0800-200-885
◆法律扶助基金會：02-412-8518
延伸閱讀
「普發1萬」詐騙新招！他誤信交出300萬元黃金：太可恨
泰國少女遭母騙赴日賣淫 警證實「母在桃園賣身遭逮」
只因非千萬信託受益人！三重男狠砍姊妹釀1死被羈押
其他人也在看
平鎮中豐路橋凌晨對撞意外 車頭全毀幸僅輕傷
記者丘安／平鎮報導 桃園市平鎮區中豐路橋八日凌晨發生兩部車對撞事故，警方初步調查是徐…中華日報 ・ 9 小時前
賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
男怒砸酒瓶攻擊翁頭部 疑似為了餵養鴿子問題起爭執
在宜蘭羅東夜市旁的公園，一場原本只是口角的爭執，竟演變成暴力事件，一名男子情緒失控，連續拿酒瓶攻擊一名年長者的頭部，造成對方頭部受傷流血。事件發生在7日下午1點多，當地民眾目睹全程後立即報警，警方趕抵現場後將涉案男子逮捕，並協助將受傷阿伯送醫治療。據附近民眾推測，衝突可能起因於公園餵鴿子問題所引發的環境爭議。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。民視 ・ 10 小時前
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人EBC東森新聞 ・ 8 小時前
凌晨躲貓貓！台中通緝犯狂奔3路口「躲車底」 熱心民眾一句話讓他栽了
台中凌晨驚魂！通緝犯駕車遭攔查，棄車狂奔500公尺，最終躲藏超市停車場車底下，仍難逃警方法眼。警方在熱心民眾協助下，成功在大連路一家超市停車場，發現躲在車輛下方的王姓男子，當場將其逮捕。經查，王男因毒品和公共危險案件遭通緝，才會奮力逃逸。儘管他費盡心思，但最終仍難逃法網，落入警方掌握。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
女兒邀43歲母赴舞會「媽媽竟與14歲舞伴產子」 手機曝光露骨影像！
DNA驗證揭震撼真相！美國伊利諾州一名43歲女性因涉嫌與女兒的14歲舞會舞伴發生不當性關係並懷孕生子，遭警方逮捕並面臨多項刑事指控。案件曝光後震驚當地社會，也引發對未成年保護與家庭倫理的高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台中「3輪胎套號誌桿」困惑眾人 輪胎行老闆揭30年前神操作
台中洛陽街一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著3個輪胎，這個特別的設計已有30年歷史！原來是附近輪胎行老闆的貼心防護設計，在號誌桿安裝時就請施工人員從頂端套入，30年來已成功保護了2名發生車禍的機車騎士免於嚴重傷害。然而，這個善意的設計也面臨被當作垃圾桶的困擾。相較之下，其他裸露基座的號誌桿顯得更為危險，近年來工程單位已開始要求改進，加強安全防護措施。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏
多數娃娃機店24小時經營、沒有店員，因為無人隨時管理，常變成治安死角。有業者發現店裡，被亂潑灑液體，地上被丟酒瓶、菸蒂，看了監視器發現，是兩名男子蓄意破壞，還輪流踹門。警方表示，因為娃娃機店不是治安場所，並不會設置巡邏箱，若果常被偷竊，才會加強巡邏。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 9 小時前
台中大里持刀傷人案！男遭友人持刀刺穿下腹…「臟器外露」急送醫
台中大里區發生持刀傷人案，今日（8日）下午4時許，兩名友人因口角糾紛大打出手，李男憤而持刀攻擊賴姓友人，造成賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好經送醫急救，暫無生命危險，警方已於下午5時許逮捕凶嫌李男，並將人帶回派出所，目前正在釐清案發原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角EBC東森新聞 ・ 9 小時前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 10 小時前
國二生遭班導掐肩害瘀青！ 家長怒控被針對
高雄一名國二生家長指控，孩子遭班導師針對體罰，僅因朝會與同學交談，肩膀就被捏到瘀青，甚至因擔任幹部常被挑剔，欲請辭卻被要求依「校規」記小過，但校長澄清根本無此規定。家長質疑導師報復，因先前曾質問老師未經通知留學生打掃，導致孩子遲到補習班。儘管其他學生讚老師「很好、很認真」，教育局仍將督導調查，若違規將依法究辦，體罰絕不容忍！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷
台北市 / 綜合報導 台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對 雙胞胎 ，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪姓駕駛供稱，當時有點恍神，但好在告示牌離施工處還有一段緩衝距離，沒有撞到工程人員，但也讓他們飽受驚嚇。公車到站乘客下車，接著緩緩駛離，才過沒多久，公車突然緊急煞車，整輛車往前傾停在原地。另個角度看，車輛剛離開，看起來都很正常，下一秒就在路中急煞，差點就被撞到的工程人員嚇了好大一跳，不只告示牌被撞飛，連三角錐也被壓在車底，消防車救護車到場，將3名受傷乘客送醫。記者VS.當事工程人員說：「(有公車撞過來嗎)，對啊，撞到牌子而已，(人都沒怎樣)沒有，沒有，有啊嚇一跳啊，怎麼撞到了。」記者張權說：「肇事公車當時，沿著公車道一路直行，沒有注意到前方，正在施作的工程團隊，直直撞上擺放在，路面的告示牌。」意外發生在今（8）日早上10點多，台北市中山區松江路四平街交叉口，643路新店客運駛離站牌，而前方距離100公尺處，市府公燈處正在進行道路美化工程，洪姓駕駛供稱恍神，不慎撞上工程告示牌，公車上的一家三口輕傷送醫。台北市警局中山交通分隊長江柏欣說：「因恍神致其前車頭，碰撞施工告示牌面發生肇事，造成車上3名乘客受傷，現場未發現有酒後駕車情事。」所幸施工團隊有依規定的距離和範圍擺放三角錐告示牌，公車撞進來時還有一段緩衝空間，沒有釀成嚴重損害，但也讓工程人員飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
陪偵通風報信助詐團高層潛逃 律師涉洩密、藏匿人犯被訴
台北地檢署在去年偵辦一起詐欺案件，從相關被告查扣的手機的對話記錄，發現名律師曾伯軒接受詐團主謀陳冠樺委任，分別在新北地檢署、台北地檢署陪偵遭逮捕的車手，竟將檢方偵查內容洩露給陳男，讓他事先掌握訊息潛逃出境，台北地檢署調查後，認為曾伯軒涉犯《刑法》洩密、藏匿人犯等罪，依法起訴。太報 ・ 1 天前
桌球》歷經5天18戰體能考驗 馮翊新第7度領到國手當選證書
世界排名53的合庫好手馮翊新在歷經5天、18場激戰後，今天在115年度中華桌球排名資格賽男子組第四次賽衝關賽以直落三擊退八馬國際王冠程，連續3年入選國手，也是生涯第7張國手當選證書。大葉大學體育館對馮翊新來說一直是個心結，3年前他就是在這個場地鎩羽而歸，中斷連續4年當選國手的紀錄，去年排名資格賽重回自由時報 ・ 11 小時前
台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫
即時中心／林耿郁報導最新消息，有百年歷史的台中犁記餅店，上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時一時疏忽，手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷；消防隊獲報後緊急到場拆除機器，將人送醫治療。民視 ・ 15 小時前
彰化唯一現流漁貨！「塭仔漁港」假日人龍搶購嚐鮮
彰化縣 / 綜合報導 彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是 彰化地區 唯一可以 買 到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販售，價格比市區便宜2到3成，還有代客料理的服務，新鮮美味當場吃得到，周末假日，吸引不少民眾搶購嚐鮮。文蛤下鍋大火快炒，再放點九層塔，鮮甜的香氣不斷冒出來，再來這鍋肥美的紅蟳，撒點米酒去腥，再用麻油爆香，現撈的海產漁獲代客料理上桌，民眾等不及趕快嚐鮮，民眾說：「在這裡買比較新鮮啊，比我們市區吃，來得便宜。」這裡是彰化塭仔漁港，今（8）日下午，許多民眾專程來挑選漁獲，是因為這裡的魚種類很多既新鮮又便宜，民眾說：「這裡的魚吃過，你就會發現，它的口感跟鮮度是不一樣的，他們都有自家的漁船，所以就固定一段時間，就會來買一下。」彰化有三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，塭仔漁港的攤商自己有船，漁獲現撈現流上岸後直接在港邊的攤位賣，還有代客料理可以馬上嚐鮮，還在興建中的彰化漁港，港口水深漁船停泊不會受到潮汐影響，可以停160個船席，但部分設施還在驗收中，王功漁港以鮮蚵牡蠣最為出名，潮間帶的海牛生態帶動文化與觀光熱潮，三大漁港各有特色，但如果要買現流的漁獲，民眾首選還是塭仔漁港。彰化線西塭仔漁港魚販說：「都很新鮮啦，都是當天現流的，因為我們都沒有在賣隔夜魚，這個我早上4點多出海抓的，8點多就進來了。」這些魚貨從海上捕撈起來，分類整理放消費者的面前，不到12小時，價格便宜2到3成，周末假日吸引許多民眾，一次買足。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前