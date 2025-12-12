影／倒垃圾被毒駕撞飛！父為救警衛慘死 女兒慟：一直喊救我

陳姓男子駕駛自小客車沿南榮路行駛時突然失控自撞。（圖／東森新聞）





基隆市9日深夜發生一起嚴重交通事故，32歲陳姓男子疑似吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」後駕駛名車上路，行經仁愛區南榮路時突然失控，連環衝撞7部汽機車，造成3人受傷。其中73歲陳姓老翁傷勢最為嚴重，經搶救2天後於11日凌晨宣告不治。

事發當下，33歲陳姓男子、51歲馬姓男子及73歲陳翁均意識清楚並送醫治療。然而陳翁住進加護病房後，陸續接受多次緊急手術，仍因顱內出血、腹部傷勢及骨盆腔破裂骨折等重創，最終傷重不治。

家屬難掩悲痛。死者女兒受訪時表示，母親過世後，她每天陪伴父親聊天，沒想到卻突然接到噩耗。

她說，父親在鄰里間熱心助人，當晚只是出門倒垃圾，眼見附近警衛可能被暴衝車輛撞上，第一時間伸手將人推開，卻自己來不及閃避，被捲入車底、傷勢嚴重。

她回憶，父親送醫時下半身已明顯變形，一直痛得喊「胃很痛、救我」，儘管醫療團隊進行輸血及多次手術，仍無法挽回生命。

家屬控訴，肇事者至今未道歉，也未收到任何監視器畫面說明事故經過，「我們只從新聞上看到事件的片段，完全不知道到底發生了什麼。」

她呼籲政府正視毒駕問題，盼透過修法加重處罰，避免悲劇再次發生。警方與檢方目前持續調查事故成因及相關事證。

