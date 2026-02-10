影/值勤途中出意外！中壢救護車路口遭撞 2車頭全毀5人傷

桃園市中壢區永春路與領航北路三段路口昨(9)日上午發生車禍，青埔消防分隊救護車執行緊急救護任務時，遭對向轎車撞擊，造成車上三名消防人員及轎車內兩人共五人受傷，所幸傷勢均屬輕微，經送醫治療後無大礙。

轎車車頭左前方幾乎全毀。（圖／警方提供）

中壢警分局表示，事故發生於昨日上午8時24分，41歲黃姓消防員駕駛救護車沿領航北路二段往棒球場方向行駛，當時路口號誌為紅燈，救護車依規定鳴笛通過路口，行駛超過路口二分之一處時，與沿永春路往洽溪路方向直行的34歲吳姓男子駕駛之自小客車發生碰撞。

救護車車頭嚴重損毀。（圖／警方提供）

桃園市消防局指出，受傷的三名消防局同仁中包含一位實習生，其中黃姓駕駛左手無名指疼痛、意識清楚，莊姓男子出現右側頭痛、左手臂至手掌疼痛症狀，周姓男子則有左腰痛及額頭約1cmX1cm擦傷。三人皆由大園分隊救護車送往中壢天晟醫院治療。

從事故現場畫面可見，轎車車頭左前方幾乎全毀，救護車同樣受損嚴重，輪胎甚至因猛力撞擊而變形脫離。消防局強調，救護車於出勤過程中依規定開啟警示燈並響警報器，駕駛通過路口時有按喇叭警示並減速，已行駛超過路口二分之一處時遭右前方車輛撞擊。

警方調查發現，雙方駕駛及乘客酒測值均為零，救護車當時正前往執行救護任務，車上並無傷患。中壢警分局長林鼎泰呼籲，緊急救護車輛執行勤務時，依法享有道路優先通行權，一般用路人行經路口遇有救護車、消防車等緊急車輛鳴笛通過時，應減速慢行並禮讓通行，以確保彼此安全。

消防局表示，後續救護案件已由興國救護車前往處理，詳細肇事原因仍由相關單位持續調查釐清中。消防局也呼籲民眾，禮讓救護車就是搶救生命，當聽見鳴笛聲時不是吵鬧，而是有人正在跟時間賽跑，若在路上遇見救護車時應禮讓其先行通過。

