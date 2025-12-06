影/值得所有人尊重！黃仁勳讚華為是「世界上最強大科技公司之一」

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）當地時間3日現身美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）與其總裁兼執行長何慕禮（John Hamre）舉行將近一個小時的公開對談，針對AI產業競爭格局發表看法。他強調華為是全球最強大的科技公司之一，大陸半導體產業正以每年翻倍的速度成長，遠超西方年增20至30%的水準。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳在美智庫論壇上談AI。（圖／翻攝YT「CSIS」）

據陸媒《IT之家》報導，黃仁勳在與主持人何慕禮對談時，回應先前「中國將贏得AI競賽」的言論。他笑稱這句話很適合當新聞標題，但媒體往往忽略前提條件。他指出，大陸的能源產量達到美國的兩倍，「我們這邊的經濟比他們大，但能源產量只有一半，這實在是說不通」。

製造業外移導致美國產業鏈空心化，黃仁勳認為這是關鍵問題。他表示，過去十幾年美國持續將製造業轉移至海外，「雖然大家都想把製造業帶回美國，但沒有能源怎麼建晶片廠、組裝廠、AI數據中心？這些東西都需要大量能源」。他強調美國在晶片技術上領先幾代是事實，但最終導向仍是製造業，而大陸在製造業的能力無人質疑。

談及開源模型競爭時，黃仁勳表示美國尖端模型無疑世界一流，整體領先約六個月。然而全球140萬個AI模型中，大部分採用開源架構，「這方面中國遙遙領先。沒有開源，創業公司無法成長、大學無法搞科研、科學家無法做實驗」。他以Linux、Kubernetes、PyTorch等開源專案為例，說明AI繁榮離不開開源生態。

黃仁勳讚 華為是世界上最強大的科技公司之一。（資料照／美聯社）

黃仁勳引用歷史案例指出，電力雖由英國發明，卻在美國獲得更快、更廣泛的應用。「這表明誰應用技術，誰就贏得工業革命，社會態度就是會影響技術應用的速度」，他認為技術應用能力才是決定性因素。

針對華為的發展，黃仁勳給予高度評價。他表示華為實力雄厚、反應敏捷，行動速度驚人，「華為是世界上最強大的科技公司之一，值得所有人尊重。我們曾說『如果美國不參與中國市場，中國的AI將會落後』，但現實是這種情況壓根沒發生，他們的半導體產業已經實現一年翻一倍的成長」。他對比指出，若對方能夠每年翻倍成長，很快就能追趕過來。

人才與專利數據方面，黃仁勳提供驚人數字。他指出全球前十名理工高校有九所位於大陸，全世界一半的AI人才是大陸人，70%的AI專利來自大陸。他形容「中國擁有龐大且勤奮的AI人才庫」。

根據《IT之家》先前報導，黃仁勳曾在央視《面對面》節目中力讚DeepSeek，稱大陸的創新能力很驚人，步伐不可能被阻擋。

