影/假交友詐騙近5千萬 台中警出招「大外割」逮車手

台中市政府警察局刑事警察大隊成功偵破一起鉅額詐欺案，警方在交付款項地點埋伏，趁詐騙車手現身取款時迅速封鎖去路，該名車手奮力抵抗，經員警施以大外割順利壓制，成功攔阻新台幣450萬元，並起獲假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具。

詐團車手遭逮捕。（圖／翻攝畫面）

案件起因於114年9月初，一名被害人遭詐騙集團以假交友方式搭訕，對方佯稱須交付款項始可與女生見面，另誘導被害人入金投資，並表示付款後仍可取回，致使被害人深信不疑。該名被害人前後陸續面交及匯款10餘次，遭詐騙金額高達新台幣近5000萬元，直至家屬察覺財務狀況異常，驚覺遭詐才向警方報案。

員警使用大外割順利壓制嫌犯。（圖／翻攝畫面）

該詐騙集團分工細膩，先透過網路社群軟體張貼交友訊息，以假交友方式取得聯繫被害人，經噓寒問暖取得信任後，再以假投資之手法進行詐騙。集團指派車手面交取款時，均假冒投資公司專員，配戴偽造工作證，使被害人不疑有他，多次當面交付新台幣300萬至500萬元不等之高額現金。

警方獲報後立即組成專案小組,發現詐騙集團仍持續聯繫被害人實施詐術。為阻卻民眾繼續遭詐財損，專案小組於交付款項地點妥適部署警力藏於無形，趁詐騙車手再次現身取款之際迅速行動，惟該名體格壯碩之犯嫌仍奮力抵抗，經員警施以大外割之警技順利壓制，並於犯嫌隨身背包內搜索發現假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具。

全案依涉詐欺及洗錢防制條例等罪移請台灣台中地方檢察署偵辦，並起訴在案，彰顯警方對於偵辦詐欺犯罪不遺餘力，嚴正打擊犯罪之態度。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

