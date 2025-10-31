影/假檢警詐團勾結貸款仲介 詐10人、33筆房產騙2億元

刑事局中部打擊犯罪中心破獲一起重大詐騙案件，一個假冒檢警的詐騙集團與貸款仲介勾結，騙取民眾抵押33筆房產，詐騙金額超過2億元。專案小組在台中、桃園等地區共逮捕10名嫌犯，包括60歲廖姓女子等4名貸款仲介及6名車手，並查扣現金新台幣114萬7900元、自然人憑證247張等證物。

刑事局中部打擊犯罪中心破獲一假冒檢警的詐騙集團與貸款仲介勾結，騙取民眾抵押33筆房產，詐騙金額超過2億元。（圖／警方提供）

刑事局中部打擊犯罪中心破獲一起重大詐騙案件，一個假冒檢警的詐騙集團與貸款仲介勾結，騙取民眾抵押33筆房產，詐騙金額超過2億元。專案小組在台中、桃園等地區共逮捕10名嫌犯，包括60歲廖姓女子等4名貸款仲介及6名車手，並查扣現金新台幣114萬7900元、自然人憑證247張等證物。

刑事局分析相關情資後，發現有詐騙集團結合地政士、貸款仲介，以假檢警手法進行詐騙。該集團先以假檢警身分謊稱民眾涉案需監管帳戶，誘使被害人將帳戶存款匯到指定帳戶。接著詐團會詢問被害人是否有土地、房屋，謊稱這些財產也涉案需一併監管，並指示被害人聯繫中部地區某仲介貸款公司。

該公司45歲易姓貸款仲介會收取被害人自然人憑證，以憑證查詢盤點被害人名下財產及不動產後，再由60歲廖姓女子協助辦理不動產抵押貸款，並將貸款所得款項轉出至詐團指定帳戶。檢警調查發現，共有10位民眾受騙，被騙抵押33筆房產，貸款金額達1億5450萬元，連同帳戶內現金，總共被騙走2億多元，而廖女則從中賺取613萬8000元的仲介費。

刑事局中部打擊犯罪中心破獲一假冒檢警的詐騙集團與貸款仲介勾結，騙取民眾抵押33筆房產，詐騙金額超過2億元。（圖／警方提供）

專案小組由台中地檢署指揮，與台中市警局第六分局、台北市警局萬華分局、台南市警局刑大等單位共同組成。在今年7月起發動數波搜索行動，在台北市和桃園共拘提逮捕廖姓女子、易姓男子等10人，並查扣現金新台幣114萬7900元、自然人憑證247張、手機13支、被害人借貸資料、相關不動產文件、筆記資料1批、隨身硬碟1台及電腦主機3台等證物。

警方逮捕共10名嫌犯，查扣114萬7900元現金、自然人憑證247張、手機13支等證物。（圖／警方提供）

刑事警察局局長周幼偉表示，為主動打擊詐欺犯罪，要求加強針對各項詐欺手法深入研析並積極查緝。刑事警察局也呼籲民眾提高警覺，切勿輕信假冒政府機關的陌生來電，並妥善保管自然人憑證，勿隨意交予他人使用。若接獲疑似詐騙電話或可疑訊息，請撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近前往警察機關查證，以免遭受財產損失。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

