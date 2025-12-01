影／假理專誘投資詐騙 台中警方布網捕獲鹿港詐欺老手

▲假理專誘投資詐騙，台中警方布網捕獲鹿港詐欺老手。（圖／台中警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市政府警察局第六分局何安派出所日前接獲73歲鍾姓老翁報案，稱其疑似遭遇投資詐騙，鍾翁透過網路交友認識自稱「理財專員」的陌生女子，對方以投資股票為由，連續以話術鼓吹他進行多次投資，前兩次交付款項共遭騙走新臺幣22萬元，警方接獲報案後，立即成立專案小組展開偵辦。

專案小組經縝密布線調查後，得知詐團安排鍾翁進行第三次面交，當天，由員警假裝路人隱蔽於交易現場，沒過多久後，果然就看到一名外表看似普通、樸素的45歲黃姓女子現身準備取款，就在雙方即將交付現金的瞬間，員警迅速出手將她制伏，並查扣手機、收款憑證等相關證物，據了解，黃姓女車手雖打扮低調，卻是多次面交慣犯，這回終於栽在警方手裡，自己也被依詐欺等罪移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

警方指出，隨著查緝行動持續升級，詐騙集團人力短缺，常以「工時彈性」、「高額報酬」、「現金領取」等話術招募民眾當車手，警方強調，車手所能獲得的佣金有限，但一旦涉案，將面臨無盡刑事與民事責任，絕對得不償失。

第六分局再次呼籲民眾，遇到網路投資、理財或交友涉及金錢要求時，務必提高警覺、三思而後行；如懷疑受騙，立即撥打110報案，或利用165反詐騙專線求助，警方將隨時提供協助，守護民眾財產安全。