影/「假神醫」變國際法庭法官 北市ATM盜領落網

台北市警方破獲一起詐騙案，一名男子過去曾假扮「神醫」開診所行騙遭判刑，未料仍不知悔改又變成「國際法庭法官」繼續詐騙，今日凌晨在北市信義區某超商內ATM提領贓款遭逮。

通緝男詐騙提領贓款遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方調查，廖姓男子（68歲）多年前曾在北市信義區開設「路加堂」診療室以院長自居，對外自稱神醫具有神力，獨具「手雷射」療法可瞬間修補DNA治百病，並與妻子販賣「綠色奇蹟珍久液」誆稱療效，向被害人詐取高額費用，遭台北地院今依販售偽藥、詐欺等罪判刑2年6月。

未料廖男遭逮判刑後仍然不知悔改仍繼續行騙，他搖身一變又自稱任職於聯合國國際法庭擔任「國際法庭法官」，還說自己是「國際醫師」，取信被害人後要求寄出提款卡提領帳戶內款項，廖男未料自己百密一疏仍遭逮獲。

北市信義分局五分埔派出所員警今（15）日凌晨0時許，執行防制ATM詐騙車手勤務時，巡經忠孝東路五段某超商，發現廖男頭戴鴨舌帽正在操作ATM提款機，見其形跡可疑遂上前盤查。

盤查過程中廖男拒絕表明身分，甚至向員警自稱自己任職於聯合國國際法庭，警方用小電腦查出他因涉犯藥事法遭台北地檢署通緝，當場將他逮捕，聯繫提款卡所有人對方表示遭廖男假冒醫師及國際法官身分詐騙，因而交付提款卡，並查扣廖男身上1萬元贓款及金融卡2張，全案訊後依詐欺罪嫌移送北檢偵辦歸案。

警方呼籲，詐騙集團常假冒醫師、司法或國際機構人員取信民眾，誘使交付金融卡提領款項。民眾切勿提供帳戶或代為提款，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110查證，警方將持續強力查緝詐欺犯罪，守護財產安全。

