(影) 假維和真入侵？白俄宣稱可派兵烏克蘭維安 網諷 : 盧卡申科想跳船

[Newtalk新聞] 白俄羅斯高層再拋「震撼彈」！白俄羅斯武裝部隊高級軍官阿列克謝·斯卡貝伊（Aleksei Skabei）近日在國家電視台 STV 的《嚴厲觀點》節目中宣布，如果俄羅斯與烏克蘭雙方都提出請求，白俄羅斯維和部隊已準備好進駐烏克蘭。





斯卡貝伊表示，白俄羅斯可在「雙方要求」下提供援助，派遣維和人員進入烏克蘭，「這並非完全取決於我們，而是看各方如何決定。如果他們希望在聯合國主持下進行，那就必須由該組織決定哪些國家參與，一切都要基於雙方共識，最後再由國家元首決定是否派兵。」

廣告 廣告





事實上，今年早春白俄羅斯總統盧卡申科在接受知名部落客馬裡奧·納夫爾（Mario Nawfal）訪問時就坦言，俄羅斯「堅決反對」任何形式的維和部隊介入，不論來自歐洲還是其他國家。





今年早春白俄羅斯總統盧卡申科就坦言，俄羅斯「堅決反對」任何形式的維和部隊介入。 圖：翻攝自 騰訊網





因此，白俄羅斯如今高調聲稱願派「維和部隊」進入烏克蘭，引發外界質疑其真實意圖。分析人士認為，鑑於白俄與俄羅斯的密切軍事同盟關係，這樣的說法更像是「政治表演」或「對西方放話的試探」。





也有網友指出，若白俄此舉並非口頭外交，而是真意欲行動，可能意味著盧卡申科在尋求「轉向」試圖在俄烏戰事陷入僵局時，向西方釋出和解信號，為白俄未來融入歐洲尋求出路。





英國首相基爾·史塔默（Keir Starmer）日前宣布，英國將成為第一個準備向烏克蘭派遣維和監督部隊的歐洲國家，以確保未來任何和平協議的落實。史塔默強調，這不僅關乎烏克蘭的存亡，更關乎整個歐洲的集體安全與未來秩序。





瑞典政府也已表態，願派遣軍隊參與可能的維和任務，顯示歐洲在戰後重建與安全架構上，正逐步形成共識。





英軍訓練星光飛彈，其中一種軍援烏克蘭的武器。 圖 : 美國國防部網站





另一方面，前線仍硝煙未散。最新流出的影片顯示，烏克蘭特種部隊在利曼方向突襲行動中，殲滅了 13 名俄軍士兵。令人矚目的是，影片最後顯示部分陣亡者身上除了俄羅斯身份證外，還發現了白俄羅斯護照。





外界懷疑，這可能意味白俄軍事人員已以「志願軍」或「協助單位」身份參戰，與官方所謂「維和」的說法形成強烈反差。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 烏軍反攻搶回戰場主動權 ! 俄紅軍城血戰19死 補給線岌岌可危

(影) 再戰庫皮揚斯克！烏軍分割俄突出部 多布羅皮利亞收復 188 平方公里