(影) 假訊息被抓包！俄散步「完全控制」庫皮揚斯克造假影像 遭火速打臉

[Newtalk新聞] 烏克蘭武裝部隊總司令奧列克桑德爾．瑟爾斯基於近日宣布，烏軍在哈爾科夫州的庫皮揚斯克發動反攻，已成功解放該市近 90% 區域。此次行動透過多軸線攻擊切斷俄軍補給線，進一步驅逐佔領勢力，扭轉當地戰局。同時，俄方被指散布誤導影片，聲稱完全控制庫皮揚斯克，遭烏方資訊平台駁斥為虛假宣傳。





根據白俄羅斯媒體《NEXTA》報導，烏克蘭軍隊在庫皮揚斯克的反攻行動持續推進，目前已解放該市近九成區域。指揮官瑟爾斯基指出，此次行動旨在將佔領軍逐出城市，恢復烏克蘭控制。同一時間，X 帳號「Nicholas Drummond」進一步透露，烏克蘭國民警衛隊在庫皮揚斯克北部發動多軸線攻擊，成功將俄軍逐出多個陣地，並切斷其補給路線。值得注意的是，義大利製 B1 Centauro 裝甲車首次被投入此區域作戰，增強了烏軍地面機動火力。

廣告 廣告





然而，X 帳號「NOELREPORTS」引述 DeepState 報導指出，俄羅斯方面亦透過宣傳管道釋出影片，稱已完全控制庫皮揚斯克，此舉被視為克里姆林宮宣傳機器在散佈誤導訊息，試圖扭曲前線實際狀況。此外，在烏軍反攻之際，俄羅斯海軍因近期諾沃羅西斯克港遭潛艇襲擊，據報已將其艦隊封鎖於港內以圖保護，反映俄方後勤與防線面臨壓力。





俄羅斯稱已完全控制庫皮揚斯克。 圖：翻攝自 X 帳號 @NOELREPORTS





在戰場其他區域，烏克蘭軍隊亦持續取得戰果。X 帳號「bayraktar_1love」，指出，烏軍利用無人機單位、砲兵及預設地雷，摧毀了一支由 16 輛全地形車組成的俄羅斯步兵突擊群，該部隊在接觸前即被殲滅。





另一則由 X 帳號「NikITa」發布的消息指出，烏軍今天在波克羅夫斯克附近的新沙霍韋地區，成功消滅一支俄羅斯裝甲縱隊。同時，X 帳號「NOELREPORTS」亦發布一段影片，顯示俄羅斯步兵在聶伯彼得羅夫斯克州的新皮多羅德內附近，遭遠程引爆裝置摧毀。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

賴清德民調下滑 綠營恐重推蔡英文參選2028？ 他評：應「避得更乾淨」