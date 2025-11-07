影/假買家設局搶千萬百達翡麗！ 高雄警方一個月內逮7嫌

高雄市新興分局成功偵破一起跨縣市名錶詐騙強盜案件，一對經營名錶生意的夫妻遭假買家設局，在高雄市飯店內遇襲，所幸奮力抵抗保住價值千萬的百達翡麗名錶。警方一個月內陸續在全台各地逮捕7名涉案嫌犯，包括幕後控盤首腦。

一對經營名錶生意的夫妻遭假買家設局，在高雄市飯店內遇襲，所幸奮力抵抗保住價值千萬的百達翡麗名錶。（圖/警方提供）

10月5日晚間6時，新興分局接獲報案指稱前金區某飯店12樓發生糾紛。警方到場後發現，一對在北部經營名錶網路及實體商店的夫妻，與自稱「陳董」的買家相約在飯店交易名錶，卻突遭2男1女持電擊棒攻擊，意圖搶走價值千萬元的百達翡麗名錶。被害夫妻奮力反抗，歹徒最終將得手的名錶遺落現場後逃逸。

案發後，新興分局立即組成專案小組，並報請高雄地方檢察署吳韶芹檢察官指揮偵辦。專案小組全力追查，調閱沿途監視器畫面，迅速鎖定涉案嫌犯。10月6日至7日期間，警方分別在台北市拘提29歲鄭姓男子、桃園市拘提44歲鍾姓女子、雲林縣拘提40歲李姓男子等3名主要嫌犯到案。

專案小組全力追查，調閱沿途監視器畫面，迅速鎖定涉案嫌犯，實施逮捕。（圖/警方提供）

同一時間，警方也將另外2名幕後主嫌及1名共犯一併查緝到案。經過持續追查，專案小組於11月5日再循線至台北市，成功將29歲的控盤首腦查姓男子拘提到案，使案件偵破更加完整。

警方調查發現，這是一起精心策劃的詐騙案件。犯罪集團以「假買家」方式，誘騙經營名錶生意的被害人夫妻南下高雄交易，實際目的是進行搶劫。全案經調查後，7名犯嫌依涉嫌加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

假買賣强盜集團組織圖。（圖/警方提供）

