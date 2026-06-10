(影) 假領養動物真虐殺 !「山姆打包哥」惹眾怒警竟抓抗議民眾 數百人高喊「放人」

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[Newtalk新聞] 中國重慶近日爆發震驚全網的虐狗爭議。因在山姆會員店大量打包試吃品而被網友戲稱為「山姆打包哥」的李姓男子，被多名動物義工指控長期以「假領養、真虐殺」手法騙取犬貓，涉嫌殘忍虐待甚至殺害多隻動物，引發社會譁然。事件曝光後，大批民眾連日聚集在其住處外抗議，要求警方嚴查並推動動物保護立法。





事件起源於 4 日，一名王姓動物義工將一隻白色幼犬無償送養給李男。未料當日下午返回安置地點時，竟發現幼犬母犬已遭人虐殺身亡。事後調閱監視器畫面發現，李男在領走幼犬後曾返回現場，因此遭到外界懷疑涉案。王女隨即將監視畫面公開求助，網友很快認出對方正是曾因與山姆會員店員工發生衝突而在網路爆紅的「山姆打包哥」。

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隨著事件延燒，更多動物義工陸續出面指控，稱李男與妻子長期活躍於重慶各大寵物領養群組及救助平台，假扮愛心人士領養幼犬、奶貓，再對動物施以虐待。義工表示，李男熟悉寵物飼養知識，經常以「想讓孩子和幼犬一起長大」等理由博取送養人信任，因此成功取得多隻動物。





警民發生衝突。 圖:翻攝自X帳號@whyyoutouzhele





據了解，今年 3 月已有鄰居及動物義工目擊李男在社區樓下虐待一隻名為「星星」的小狗。當時有人聽見狗隻淒厲慘叫聲前往查看，發現李男持工具毆打小狗。義工試圖勸阻並提出願意付費將狗帶走，但遭到拒絕。目擊者稱，李男當場摔狗並嗆聲：「這是我的狗，我弄死牠你也管不著。」事後「星星」最終死亡。





警方當時接獲報案，但因李男持有相關疫苗紀錄，證明狗隻登記在其名下，案件未獲進一步處理。此事也成為後續輿論質疑警方消極執法的焦點之一。





6 日凌晨，又有居民拍下李男在自家陽台疑似虐狗畫面。大量動物義工與網友趕赴其居住的重慶市江北區中海北濱華庭社區，在樓道內發現奄奄一息的幼犬「冬冬」。獸醫檢查後發現，牠不僅尾巴遭截斷、牙齒被鋸平，全身還有多處骨折，傷勢相當嚴重。





7 日起，事件迅速在網路發酵，上百名民眾陸續聚集在李男住處外聲援動保團體，要求追究責任。現場民眾高舉「謹防領養詐騙」、「反對虐待動物」等標語，並呼籲中國政府儘速制定動物保護法規。隨著抗議規模持續擴大，至 8 日晚間，聚集人數已增至數百人，不少民眾徹夜守候，甚至自發提供物資及行動電源支援現場。





面對外界壓力，重慶市公安局江北分局大石壩派出所負責人 8 日表示，警方已正式立案調查，並對李男採取強制措施。不過警方指出，目前立案方向主要涉及「高空拋物」及「故意損壞公共財物」，至於外界高度關注的虐待動物及失蹤犬隻問題，仍須進一步蒐證釐清。





警員以黑傘遮擋拍攝鏡頭。 圖:翻攝自X帳號@whyyoutouzhele





9 日，中海北濱華庭周邊出現大量警力戒備。有民眾指出，一名白衣男子在現場發言表示將反映民眾訴求、推動動物保護相關立法，但強調社區並非表達訴求的適當場所。隨後警方展開清場行動，現場爆發多起警民衝突。





多段網路流傳影片顯示，有示威民眾遭警方帶離現場，部分人疑似受傷送醫。另有照片顯示，警員以黑傘遮擋拍攝鏡頭，以及多名警員合力將女性動保志工帶離現場。部分網路影片甚至顯示，有年輕聲援者遭警方拘留，引發輿論持續關注。





網傳消息稱，9 日共有 30 餘人被警方帶走。當晚仍有上百名群眾聚集社區外高喊「放人」，要求釋放遭帶走的動保志工及聲援者。現場甚至有人當眾翻閱刑法書籍研究相關法條，獲得群眾以手機燈光照明支持。





對於事件最新進展，大石壩街道辦 9 日晚間發布通報表示，公安機關已對李男立案調查，將依法處理。警方同時表示，李男家中的 3 隻小狗已被送往動物醫院及收容機構接受治療與安置。

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