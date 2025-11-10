影／偏鄉少棒公益球賽開打 中華職棒傳奇齊聚守護孩子棒球夢
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推廣偏鄉學子的運動賽事，秀傳醫療體系的錫卿文教基金會和海爾斯行銷公司於8日在彰化縣和美忠全球場舉辦一場「偏鄉少棒公益交流球賽」，參加隊伍包括台中谷關德芙蘭國小、苗栗泰安汶水國小、南投千秋國小與地主隊彰化線西國小。並聘請中職最美MC鄒沐妍擔任主播，與職棒球星劉時豪搭檔轉播球賽，還有邀請原民會副主委「假日飛刀手」陳義信、「東哥」黃忠義、「森林王子」張泰山、「神全」林益全等棒壇傳奇人物擔任四隊總教練，共同為孩子加油打氣。
職棒前輩們親自下場指導小將們，原民會副主委陳義信笑說：「雖然是國小賽事，卻充分表現出原住民孩子認真、蘊含豐富生命力的精神，專注度與拚勁完全不輸國家隊，相信有一天孩子們能站上職棒舞台！」主持人鄒沐妍也感性表示：「這不只是一場比賽，而是四支偏鄉少棒隊的夢想交流會。」
▲東哥黃忠義賽前指導線西國小球員打球秘訣。（圖／秀傳醫療體系提供）
壓軸決賽由千秋國小迎戰德芙蘭國小。前三局雙方互相牽制、比數始終膠著，第四局兩隊終於各下一城，形成一比一平手的緊張局面。進入最後一局，千秋把握關鍵時機，連續攻勢成功超前，以穩健守備守住勝果，最終奪下本屆偏鄉少棒公益球賽冠軍。森林王子張泰山表示：「勝負雖然重要，更重要的是孩子們學會了團隊、面對壓力與堅持。」
▲為推廣偏鄉學子的運動賽事，秀傳醫療體系的錫卿文教基金會和海爾斯行銷公司於8日在彰化縣和美忠全球場舉辦一場「偏鄉少棒公益交流球賽」。（圖／秀傳醫療體系提供）
本次公益球賽特別結合公益市集，邀請彰美慢速壘球協會、寶礦力水得、和美鎮公所、線西鄉農會等單位共襄盛舉。現場展示在地特色產品與學校成果，推廣「從土地到餐桌」的教育概念，讓運動、文化、公益三者緊密結合。
賽後安排一場「食農饗宴」活動，由彰化生態廚師以線西鄉農會麵線、和美鎮公所杏鮑菇等食材製作歐式美食，招待偏鄉孩童。孩子們吃得津津有味，並以團康遊戲促進學校間交流，現場氣氛溫馨感人，象徵公益賽在「競爭中成長、交流中連結」。
秀傳醫療體系行銷總監、錫卿文教基金會執行長黃丹尼表示：「這場公益賽的初衷，是希望大家能看見偏鄉孩子的努力與笑容。我們透過節目YouTube頻道《野孩子起步走》的播出，完整記錄孩子們從基礎訓練、團隊合作到賽場展現，讓更多人了解基層體育的價值與教育的力量。」他強調，節目不僅是記錄孩子打球的瞬間，更希望成為串連社會資源的平台，透過偏鄉故事拋磚引玉，讓企業與民間力量共同支持偏鄉教育與體育發展。
