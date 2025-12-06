影／偏鄉就醫不再難 彰基推出雲端照護
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】自 COVID-19 疫情以來，慢性呼吸道疾病照護面臨全新挑戰。肺阻塞（COPD）與氣喘患者因肺功能較弱，感染與重症風險卻比一般人高。為提升照護便利性、減少偏鄉與行動不便者的就醫負擔，彰基醫學中心胸腔內科近年積極推動遠距醫療服務，並結合今年度「COPD 與氣喘聯合病友會」，打造更完整的呼吸健康照護網。
一、遠距醫療：讓醫療走進病友生活
胸腔內科林俊維醫師以「遠距醫療，拉近你我距離」為核心，針對交通不便、專科醫師不足與就醫成本高等問題，設立「彰基_肺阻塞．勇健肺」與「彰基-氣喘照護・免擱喘」LINE 官方群組。病友只需透過手機，就能直接向醫療團隊詢問症狀與用藥疑問，不必特地跑大醫院，大幅提升醫療可近性。
▲韻律老師帶動病友及民眾齊跳樂齡伸展操活動筋骨。（圖／彰化基督教醫院提供）
為協助病友掌握自身病況，群組內也提供 COPD 與氣喘的評估量表（如 CAT、mMRC、ACT）。定期填寫後，醫師能迅速發現病情變化，提前介入，降低住院與惡化風險，使家屬更放心。
此外，許多年長病友因體力較弱，活動量不足。群組提供「7 分鐘活力健肺操」，讓病友在家即可進行簡單運動，維持身體功能。同時，吸入劑是 COPD 與氣喘治療的核心，但約五成病友使用方式不正確。為此，群組內提供各類吸入器教學影片，病友可反覆練習，提高用藥正確率與控制效果。
▲胸腔內科林俊維醫師說：病友只需透過手機，就能直接向醫療團隊詢問症狀與用藥疑問，不必特地跑大醫院，大幅提升醫療可近性。（圖／彰化基督教醫院提供）
二、2025 聯合病友會：深呼吸，打造自信呼吸生活
除了平日的線上照護，彰基胸腔內科於今日（6）在彰基總院十樓梅監務禮拜堂舉辦「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」。今年主題「守護呼吸健康，拍出自信，活出精彩」，結合健康教育、數位工具，內容輕鬆、有趣又實用。胸腔內科林聖皓主任指出：今年冬天氣溫變化非常的大，因此對呼吸道疾病的病友來說，很容易因為氣候的變化導致疾病的急性發作。所以今天的病友會除了一般的衛教之外，其實這兩種疾病（慢性肺阻塞與氣喘）最重要的就是正確的吸入劑使用，所以透過讓病患自己拍攝相關的吸入劑來跟病友一起分享。因為好的藥物也要正確吸入才能達到好的控制。
三大活動亮點包括：
1、疫苗新知與現場 QA
胸腔內科紀炳銓醫師以最新研究說明肺炎鏈球菌疫苗的重要性，提升病友對預防重症的認識，現場亦開放提問。紀醫師特別說明：肺炎的防治除了要戴口罩，勤洗手，注意空污戒菸這一些之外，其實最有效的還是要打疫苗。跟肺炎相關的疫苗包括說左流右新（流感疫苗跟新冠疫苗），除了這兩種疫苗之外，肺炎鏈球菌以及呼吸道融合病毒其實也很常見，所以肺炎鏈球菌疫苗及呼吸道融合病毒疫苗也建議施打。
2、LINE 官方帳號正式上線
全新「病友 LINE 帳號」整合衛教影片、健康資訊、回診提醒與線上小測驗，讓病友回家後依然能持續獲得醫療支持。
3、吸入劑評分競賽
透過『吸入對了沒，拍出你的呼吸力』活動，病友可錄製吸入劑使用影片，由醫師逐步檢視操作是否正確。表現良好的病友將於現場公開表揚，藉此鼓勵大家養成正確用藥習慣，讓呼吸更自在、生活更精彩。
病友的現身說法，讓大家更清楚正確用藥的重要性
陳女士說：我還很年輕就得了肺阻塞的症狀，真的很難過。後來彰基胸腔內科團隊幫助我，讓我長期以來維持現狀，沒有再退化並都有在復健，有騎腳踏車、使用負壓呼吸器，這樣維持得很好，非常感謝彰基的團隊。
徐女士說：我平常就是遵照醫囑吃藥。用藥方面都是會按照藥師的指示來使用，我也會運動。一個禮拜有三堂跳舞課，然後我還有參加藝術歌曲的課程，讓自己的肺活量可以增大，然後保持身體健康，心情愉快。
陳小姐說：我在五、六年前得了COVID-19，陸續有一些後遺症。在今年的5月18號，在家裡昏迷，馬上送彰基急診，直接進胸腔內科的加護病房。在ICU躺了一個月，然後葉克膜也插了兩個星期，家人也在準備我的後事了。感恩彰化基督教醫院的醫療團隊。把我從鬼門關救出來，在我回診的當中，醫師還有衛教師都很親切的指導衛教知識。所以我在這裡真的很感恩我的貴人，就是彰化基督教醫院的醫療團隊。
讓照護真正「看得懂、用得上、做得到」
林慶雄副院長表示，呼吸疾病的照護不應侷限於醫院，而是透過教育與科技延伸到日常生活。根據衛福部統計，雖然慢性下呼吸道疾病已從十大死因第七名下降至第八名，但每年仍造成約 6,000 人死亡，提醒大眾不可輕忽呼吸健康的重要性。
感謝參與病友們一同來學習呼吸健康新知、體驗科技輔助照護工具、也藉由活動拍下最自信的一刻，活出不被疾病限制的精彩人生。
