(影) 做給中國看？緬軍隊荷槍實彈突襲水溝谷詐騙園區 逮346「外籍人士」

[Newtalk新聞] 緬甸政府 19 日表示，軍方於泰國邊境突襲一處網路詐騙中心，逮捕近 350 人，軍方查獲近萬支用於網路博弈操作的手機，由於當局自今年二月在中國遊說下加大打詐力度，此次突襲被視為持續行動的一部分，但部分觀察人士指出，近期行動可能同時具有宣傳效果，目的正是為緩解來自北京的壓力。





緬甸飽受戰火蹂躪的邊境地區近年來成為詐騙園區快速擴張的溫床，園區內的犯罪集團透過戀愛與商業詐騙鎖定全球網路使用者，每年取得價值數百億美元的不法利益。專家指出，軍政府長期被批評未遏止亂象，但在中國的推動下，今年二月後開始高調宣傳打詐行動。

根據官媒「緬甸環球新光報」報導，軍方此次鎖定的「水溝谷」為賭博及詐騙活動集中地，行動中共逮捕 346 名外籍人士，並全數帶回審查。報導指出，行動也查獲大量手機與相關設備，作為園區內操作網路博弈的工具。





現場一片狼藉，許多電詐成員蹲在地上。 圖：翻攝自騰訊網 @海客軍事





分析人士表示，自 2021 年政變後爆發內戰，緬甸邊境治理日益鬆散，使得詐騙產業得以在各地蔓延。詐騙中心的從業者不僅包括自願工作者，也包含遭不法集團從海外販運而來的人口。部分觀察者認為，上月以來的密集突襲行動雖顯示軍政府受到外部壓力，但當局仍須在打擊犯罪與維持與民兵盟友之間的利益平衡間取得分寸，避免使依附非法產業的勢力受創。

