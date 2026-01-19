(影) 停火協議再被打破! 以軍空襲真主黨軍火庫、哈瑪斯指揮官傳家中遭擊斃

[Newtalk新聞] 中東局勢持續升溫。X 平台帳號《以色列战争（Israel wars）》引述消息指出，以色列軍方近日空襲 2 處真主黨軍火庫；同時，加薩地區傳出哈瑪斯一名武裝指揮官在家中遭到擊斃。不過，相關細節與官方說法仍有待進一步確認。





同一來源還提到，媒體流傳伊朗前總統魯哈尼及其外交部長已遭逮捕，另有消息稱，流亡海外的伊朗巴列維王子表示，若伊朗完成政權過渡，新政府將承認以色列。美國前總統川普則回應稱，目前尚不清楚巴列維王子是否具備掌控伊朗局勢的能力，並指伊朗官方已承諾不再對平民進行槍決處刑。川普已中止對伊朗的打擊計畫。

另一方面，《The Battlefield》指出，加薩地區的停火狀態正迅速惡化。以色列軍方近期對加薩多處地點發動新一輪空襲，造成多名平民受傷，相關行動被視為明顯違反現行停火協議。報導警告，若此類行動持續，先前透過外交斡旋取得的有限進展恐將全面崩解，衝突可能迅速回到全面戰鬥狀態。





《Defence Index》則引述《以色列時報》指出，以色列官員已為加薩戰事擬定新一階段的強化軍事行動方案，相關計畫可能於 3 月展開，顯示以色列內部已為戰事升高預作準備。





在政治層面，《Ounka》引述哈瑪斯聲明指出，該組織已決定解散其在加薩的治理機構，並準備將所有行政控制權移交。此一表態被外界視為因應軍事壓力與國際局勢變化的重大轉向，但實際落實情況仍有待觀察。





