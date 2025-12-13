影／停砍年金爭議延燒 陳其邁：改革不能走回頭路

針對年金改革議題，高雄市長陳其邁今天受訪表示，年金改革不應該走回頭路，更重要的是改革過程必須建立在充分的社會討論與共識之上，他指出，過去年金改革之所以能推動，正是因為政府投入大量溝通成本，透過制度化程序凝聚社會認同。

陳其邁進一步說，年金的改革不應該走回頭路，更應該在討論年金的改革過程裡面，能夠有社會的共識比較重要。像過去蔡英文總統在推動年金改革的時候，辦了非常多的公聽會、說明會，還有年金改革相關的會議凝聚社會共識。

他提到，年金制度影響層面廣泛，不僅涉及不同職業別之間的公平性，更攸關世代正義與國家財政長期永續，因為年金的制度，它會牽涉到不管是職業別公平性，更重要是也牽涉到世代正義跟財政永續。

陳其邁提醒，若在缺乏充分討論、社會尚未形成共識情況下，過於快速進行修法，程序上恐有欠妥當，他強調，若年金改革沒有充分討論，社會也沒共識即快速修法，程序上是有欠妥當，社會應該要能夠有更多討論比較好。

