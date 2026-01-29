影/停車卡住進退兩難！ 岡山警「舉洗手台之力」助民眾脫困

自家車庫停車竟陷入進退兩難的窘境！一名民眾在將車輛駛入車庫時，因角度拿捏不慎，導致右側車身與洗手台死角「緊密貼合」，車輛完全動彈不得。所幸岡山分局前峰派出所就在對面，員警獲報後立即前往協助，成功透過抬起洗手台的方式解救愛車。

本月23日下午2點多，一名民眾在停車入庫時，因角度不慎導致車身右側與洗手台卡死，已造成車身刮痕。民眾擔心強行移動會造成車門更嚴重損壞，正無計可施之際，發現岡山分局前峰派出所就在正對面，便趕緊過馬路尋求協助。

員警抵達現場後仔細檢視車況與障礙物位置，發現若強行移車，勢必造成板金更嚴重的損害。正當眾人苦惱之際，民眾提議合力將卡住的洗手台抬起，以騰出脫困空間。員警見狀立即響應，秉持服務精神徒手將沉重的洗手台抬起，在警民展現絕佳默契下，成功讓車輛順利駛出，有效避免愛車遭受「二次傷害」。

民眾見危機解除，對警方「視民如親」、不辭辛勞維護民眾財產的服務精神感動不已，頻頻致謝並大讚警察是真正的「人民保母」。

岡山分局藉此呼籲，駕駛人進出車庫時，應確認周遭淨空與視線死角，以免發生類似意外。分局表示，警方除致力維護治安交通外，亦將持續秉持服務熱忱，做民眾最堅實的後盾。

