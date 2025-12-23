影／「健康台灣、團結守護」總統府元旦升旗 維安不鬆懈7管制口先安檢再進場

▲「健康台灣、團結守護」總統府元旦升旗，維安不鬆懈7管制口先安檢再進場。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】今年元旦升旗表演新增國民健康操結合嘻哈的表演橋段，還邀請團長是醫師的樂團參加演出！總統府23日公佈元旦升旗活動主題是「健康台灣 團結守護」。現場主視覺的靈感來自鏟子超人與辛苦的醫護團隊，並結合立體派的風格創作與黃、粉紅、不同種類的藍色的結合，並有樂儀旗隊、搖滾與嘻哈等多樣演出。

「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」活動由醫師公會主辦，主題是「健康台灣 團結守護」，設計靈感包括馬太鞍堰塞湖事件中，自願到光復鄉清理淤泥的「鏟子超人」，還有長期勞苦功高的醫護人員，以藥丸、試管的圓形與橢圓形狀為基底進行設計。

廣告 廣告

▲「健康台灣、團結守護」總統府元旦升旗，維安不鬆懈7管制口先安檢再進場。（記者張玉泰攝）

總統府副秘書長何志偉說，元旦當天從早上到傍晚有一系列活動，以「健康台灣、團結守護」為主題，展現醫事夥伴及全體國民團結守護健康台灣的豐沛能量，也呼應總統賴清德成立的「健康台灣推動委員會」，期盼打造健康台灣，讓國人更健康，讓國家更強，讓世界來擁抱台灣。

非常感謝四大醫事團體共同主辦，這次活動有醫師所組成的搖滾樂團「玫瑰墓」在現場熱力開唱、國中小的同學用嘻哈舞風改編國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落的阿美族金曲歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣，與族人共同獻唱，期待大家從運動開始，以滿滿健康正能量共同迎接115年的第一天。

同時還結合立體派的元素與醫院常見的鵝黃、粉紅、天青、淺藍等顏色進行搭配。表演方面，明年1月1日凌晨4點半開放入場，5點是北一女中的樂儀旗隊演出，5點15分則由團長是急診專科醫師，由各種職業組成的「玫瑰墓樂團」進行「醫療現場生命搖滾」；5點40分則會有「國民健康操尬嘻哈」的表演。

6點開始會有來自馬太鞍部落的原住民歌手阿洛‧卡力亭‧巴奇辣進行「同一處家鄉」的表演，最後壓軸的就是國防部示範樂隊暨三軍儀隊表演，隨後便開始進行升旗典禮。預演的管制時間（車輛管制）從30日的10點到下午5點，在總統府前的重慶南路、凱達格蘭大道與懷寧街。

31日晚上9點開始，管制（人與車）範圍擴大到愛國西路、博愛路、衡陽路、襄陽路與中山南路。從明年1月1日的4點到8點則是車輛管制，8點到下午3點則是重慶南路、凱達格蘭大道與懷寧街的車輛管制，當天會有7個管制口，都必須經由憲兵安檢入場、外圍也有北市警力負責交通管制和秩序維護，現場狀況是安全的。