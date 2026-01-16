（影）傳伊朗屠殺1.2 萬人! 各地抗暴遭鎮壓 家屬不認領遺體就丟亂葬崗

[Newtalk新聞] 伊朗近10天的反政府示威在伊朗革命衛隊（IRGC）的血腥鎮壓下，據稱目前境內示威活動趨於平緩但根據《紐約郵報》獲得的最新線報指出，示威活動的消失並非是政權仁慈或雙方和解，而是大規模殺戮與恐懼統治的結果，據傳罹難人數已達 1.2 萬人。與此同時，X帳號「極光」也引述消息指出，美國正從周遭鄰國基地撤出部分美方人員，以防範伊朗對美軍基地進行報復攻擊。





根據《紐約郵報》報導，伊朗的消息人士指出，街道並非恢復和平，而是被坦克與滿載槍手的卡車淹沒，士兵「瞄準每一個人」，使民眾因恐懼而不敢出門。數據顯示，1 月 8 日曾有 156 場抗議活動，到 1 月 13 日僅剩 7 場，而目前已基本歸零。

伊朗這場「反政府示威」據傳已造成約 1.2 萬人死亡，甚至有家屬接獲通知，須立即認領親人遺體，否則遺體將被棄置於亂葬崗。 圖：翻攝自 X





報導披露，這場「反政府示威」已造成約 1.2 萬人死亡，民眾正處於惶恐不安的狀態。甚至有家屬接獲通知，須立即認領親人遺體，否則遺體將被棄置於亂葬崗。





而據 X 帳號「以色列戰爭」指出，伊朗革命衛隊甚至利用中國提供給俄羅斯的無人機技術，來干擾星鏈（Starlink）的通訊，並趁機抓捕、屠殺使用星鏈與外界聯繫的民眾。

