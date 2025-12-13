影／傳承百年無形文化資產 彰化新港十八庄送大爐祈求媽祖護佑平安

▲伸港福安宮天上聖母收兵、送大爐暨叩謝平安慶典活動。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】伸港鄉福安宮主祠媽祖，自清代起即為地方信仰中心，擁有近百年歷史的「彰化新港十八庄送大爐」，是連結在地及凝聚信仰的重要儀式，2020年正式登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產，成為地方文化的驕傲。今(13)日循古禮隆重舉行「伸港福安宮天上聖母收兵、送大爐暨叩謝平安慶典活動」，下午重頭戲由114年值年爐主及宮廟—新港村水尾庄九玄宮暨后湖庄泰興宮，恭送天上聖母與聖大爐回駕伸港福安宮，並由七嘉村文德宮、崙仔頂永安宮接任115年聖大爐。彰化縣長王惠美、福安宮主委曾添進與各級民代參與稟告儀式，將在地居民的心願上達天聽，祈求媽祖護佑鄉里平安。

王惠美表示，彰化新港十八庄送大爐這項無形文化資產，由15村里共十八庄參與，是一年一度的重要宗教盛事。感謝今年擔任「聖先鋒」的汴頭村永慶宮，在上午圓滿完成奉送先鋒回宮繳旨的任務，並由今年的值年爐主宮—九玄宮及泰興宮恭送天上聖母暨聖大爐回宮。明(14)日將舉辦「聖大爐交接慶典」，透過香火傳承，讓善男信女能對媽祖過去一年的保佑，展現最虔誠的敬意。

王惠美指出，送大爐慶典除了媽祖祈福外，還有地方代表性的「擔飯擔」等習俗，透過「擔飯擔」可以讓鄉親了解文化歷史及所代表的團結精神，增加地方凝聚力。縣府今年結合教育與文化推廣，由文化局推出了繪本《大爐不見了！》，讓小朋友也能透過閱讀，認識家鄉的歷史文化。

伸港福安宮主委曾添進表示，「新(伸)港十八庄送大爐」是彰化重要的無形文化資產，傳承至今已有200多年歷史，每年都會有非常多的信徒前來參拜，展現鄉親對媽祖的虔誠信仰。邀請大家共襄盛舉，拜媽祖、求平安、添福氣。

文化局表示，「彰化新港十八庄送大爐」活動，充分展現信眾對媽祖的虔誠。縣府除致力於保存文化資產，也進行歷史研究與維護計畫，為了讓珍貴的信仰文化可以實際傳承，縣府今年邀請在地作家與插畫家共同創作繪本《大爐不見了！》。描繪「彰化新港十八庄送大爐」的故事，展現送大爐的活潑一面。期望讓不同世代的讀者，能夠輕鬆理解這項獨特的民俗風貌。

溯源至日治時期的「彰化新港十八庄送大爐」，起因於濱海泥沙淤積形成的海埔新生地與沙洲聚落，促成伸港全鄉十四村與和美鎮一里（共十五村里）的緊密連結。居民透過開墾與商貿往來，建立起以福安宮為核心的媽祖信仰圈，並發展出獨特的輪祀文化，全年貫穿媽祖生暨釘符、七月普渡、秋季飛昇日及年底「送大爐」四大儀式。其中，送大爐慶典不僅動員「陣頭聘請」、「獻豬羊」及具代表性的「擔飯擔」等習俗，更完整保留泉州人於冬至前完成「謝平安」的古風，深刻展現輪值村里的團結動員力與海口生活的高度文化認同。