（影）傳日國防擬增GDP3.5%遭狠批 高市一句震全場：無防衛支撐 外交只是空談

[Newtalk新聞] 日本眾議院預算委員會昨（11）日上演激烈交鋒，共產黨議員田村智子就政府擬將防衛費提高至 GDP 3.5%（約 21 兆日元）的傳聞進行質詢，並直指此舉將壓縮社福與教育經費，並批評高市早苗內閣「打著安全的名義、實則迎合美國戰略」。





面對質疑，日本首相高市早苗神情冷靜回應不清楚「GDP 3.5% 數字怎麼來的」，並接著表示：「外交固然重要，但若沒有防衛力支撐，外交只會淪為空談。」她進一步反問：「若僅靠外交就能防止戰爭，世上就不該有戰爭，但現實並非如此。」此言一出，議場一度陷入騷動，田村當場語塞。

據日本預算委員會直播畫面顯示，田村先前片段追問防衛費暴增是否會惡化財政、擴大國債。高市早苗則強調，政府會透過財政紀律與產業振興保持平衡，「提升防衛力並非好戰，而是為了守護國民與領土。」她最後總結道：「和平需要力量作後盾」，獲得部分執政黨議員掌聲。





這場質詢引發社群熱議。帳號「淘喵先生」在平台上轉述會議內容時，以誇張語氣形容高市早苗「一針見血反駁田村」，稱她「用一句話震住全場」，片段中高市早苗強調「若是只有外交而沒有防衛力，那麼只是嘴上和平。」

