影/「傳統工藝」竟成奪命幫兇！香港宏福苑竹編鷹架陷火海釀13死

記者高珞曦／綜合報導

香港大埔區的住宅區「宏福苑」26日爆發惡火，自下午2時51分事發，當晚6時22分已升到5級火警，且因大樓外牆多設有竹編鷹架，這項香港傳統工藝竟成了本次火災5小時未滅的關鍵。

香港新界大埔區的宏福苑社區26日爆發嚴重火警，原是為了修繕外牆所設的竹編鷹架疑似變成大火不滅關鍵。（圖／路透社）

綜合港媒報導，當地消防單位於26日下午2時51分接獲多起報案，稱宏福苑社區1處建物「宏昌閣」外牆鷹架起火，消防員約5分鐘趕抵現場，火警警戒於下午3時2分升至3級，下午3時34分再度升至4級，當晚6時22分進一步提升到5級。

據報，本次事件已造成13人死亡，其中9人現場罹難、6人送醫不治，另有6人重傷以及9人輕重傷，死傷名單也包含消防員1人殉職、1人左腳受傷、1人熱衰竭。現場還有約400名居民無家可歸，稍早香港特首李家超已宣布全力救火，要求有關單位協助安置災民。

這起惡火從下午2時51分左右持續燒到天黑，夜色下的火光更加驚人。（圖／路透社）

據悉，事件發生前，宏福苑社區部分大樓正進行外牆修繕工程，因此搭設許多竹編鷹架，有目擊者指出，火勢從其中1棟建物的鷹架開始燃燒，加上大樓彼此距離接近、外側覆蓋塑膠網，又有較強風勢，這才讓惡火延燒7棟建物，整整5小時都未完全熄滅。

而竹編鷹架在全球所剩無幾，香港是少數還在使用這項傳統工藝的城市，因為適合在狹小空間架設，且成本約僅鐵製鷹架的10分之1，非常適合寸土寸金的香港。

現場可見為數眾多的救護車待命。（圖／路透社）

據《中時新聞網》報導，有台灣消防員分析，台灣建案火警肇因多是木材模板起火，但建物之間有安全距離，較不容易延燒到鄰棟。且因台灣工地多是鐵製鷹架，萬一不幸起火，也不會像竹製鷹架燒得這麼厲害。

