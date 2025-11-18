影/傳綠想派林佳龍選桃園市長 黃揚明示警恐兩頭空：有人想要外交部長位子

2026桃園市長選舉，現任市長張善政如無意外將爭取連任，至於民進黨要推派誰出來選，傳出黨內初選包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰皆被點名。現更驚爆外交部長林佳龍也可能參加，引發各界熱議。對此，資深媒體人黃揚明直言，林佳龍過去曾選過台中和新北，若明年真去選桃園，他將會中華民國選舉史上留名；同時黃揚明也示警，林佳龍恐兩頭空，有人覬覦他外交部長的位置。

近日外界點名外交部長林佳龍可能去選2026桃園市長。（圖／AP）

黃揚明今（18）日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》提到，現在民進黨被點名選桃園市長的人選，除了何志偉、王義川和黃世杰之外，上禮拜還突然傳出立委王世堅和蔡其昌，現在還有林佳龍，「感覺就像是想派誰就派誰去選」。

其中王世堅和蔡其昌被點名，黃揚明覺得很奇怪，萬一真的是他們其中一人去選，原本的地盤就會丟掉，尤其兩人都是現任立委，分別在台北和台中，若真去選桃園市長，代表戶籍要遷移原本選區，他評估這樣的可能性極低。以王世堅而言，他若去選桃園會有話題，但他理應可以選台北市，幹嘛不選台北而去選桃園？

民進黨立委王世堅也被點名選桃園市長。（圖／中天新聞）

至於林佳龍部分，黃揚明認為「有人想要他外交部長的位子」，林佳龍最近屢建戰功，先前在歐洲議會把副總統蕭美琴捧上去，林佳龍也在現場，現在點名他去選桃園市長，可能是民進黨內「想害誰就派誰去選」的政治操作，此舉可能導致林佳龍失去外交部長職位，且若選舉失利，將對其政治生涯不利。

另一方面，倘若林佳龍真的空降桃園，可能被視為意圖接收前市長鄭文燦在桃園所遺留的在地影響力，這可能引發綠營內部「餘亮情結」再次浮現。因此黃揚明研判，林佳龍參選的可能性不高，強調政治人物需要穩定的本命區經營，頻繁更換選區不利於長遠發展。

資深媒體人黃揚明示警林佳龍若真去選桃園市長恐會兩頭空。（圖／中天新聞）

黃揚明直言，「我認為放這個議題，基本上就是要害林佳龍，讓林佳龍一邊沒有了外交部、二方面又輸了選舉，最後就回去做一介布衣平民，這對某些人利益是特別高的，所以正國會不會笨到中這個計」。

