(影) 傳10死29傷! 北京首都環線高速隧道重大火燒車 官媒瞞了5天才敢報

[Newtalk新聞] 近日中國河北首都環線高速（北京七環路，編號 G95）發生嚴重車禍，據《紅星新聞》在騰訊網上表示，17 日野三坡附近都衙隧道內疑似發生重大交通事故，多輛汽車受損，附近也出現交通壅塞，現場狀況並不明朗。





X 帳號《李老师不是你老师》引某抖音用戶表示，事故導致隧道雙向堵塞超過 22 小時，部分車輛滯留長達 14 小時以上。有消息稱事故涉及油罐車爆炸，波及數十輛車。網路流傳造成 10 死 29 傷，目前難以證實，亦未有官方說法出台，部分網友認為該事件的官方通告過少。

有人質疑事故消息被刻意隱瞞。圖：翻攝自 X《李老师不是你老师》





有人質疑事故消息遭到刻意隱瞞，表示網路上的資訊多半觸及不高，直稱「捂（嘴）的真嚴實，一點口風都沒有漏出去」。據《觀察者網》微信公眾號報導，有當地網友轉發事故影片，遭自稱河北高速交警保定支隊野三坡大隊工作人員電話要求刪除。該人士拒絕提供警號、姓名與電話資訊，在網友追問下罵了聲「傻 X」旋即掛斷。





X 帳號《淘喵先生》則批評「在共匪國，慘案 5 天後才被撬開內幕，人命如草芥」。

