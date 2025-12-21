影/傻眼！墨西哥廉航機師「反鎖駕駛艙」拒飛 廣播遭欠薪5個月

墨西哥廉航MagniCharters一名機師19日在墨西哥城貝尼托華雷茲國際機場（Benito Juarez International Airport），因不滿航空公司長期積欠薪資，將自己反鎖在駕駛艙內拒絕執行起飛任務，導致原定飛往坎昆的航班被迫取消。

墨西哥廉航 MagniCharters一名 機師廣播遭欠薪後拒飛。（圖／翻攝X「 Laguna_Obrador」）

根據網傳影片，該名機師先是利用機上廣播向乘客致歉，自稱是3個孩子的父親，已經在這間航空公司服務將近3年，過去從未延誤或取消航班，「我為你們感到抱歉，因為你們不應該承受這些。」隨後轉身進入駕駛艙並將艙門反鎖。

據《法新社》報導，事件發生在19日下午3時左右，這架客機原定飛往該國東南部加勒比海度假勝地坎昆（Cancun），機師拒飛後，乘客全數疏散下機。這起抗議事件引發墨西哥民航與機場當局關注，相關單位已介入調查，涉事機師事後已遭警方拘留，相關責任仍待進一步釐清。

另《改革報》（Reforma）報導，這名機師指控公司拖欠他長達5個月的薪水與差旅費。該國公民運動黨參議員亞歷杭德拉·巴拉萊斯表示，此一事件凸顯航空業中「公司工會」或「腐敗工會」的存在，這些工會不僅未能保護工人的權益，甚至危及乘客安全，應該對該航空公司、其員工的付款條件和工作條件進行調查。

