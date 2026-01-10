影／傻眼！妹子「反向跨坐」騎士腿上 離譜畫面瘋傳

女騎士「反向跨坐」乘坐（圖／翻攝爆料公社臉書）





機車雙載並不罕見，除非是年幼孩童，否則一般情況下乘客都會坐在後座。不過，近日卻有民眾目睹，一輛機車的乘客不但沒有坐在後座，反而坐在前座，甚至還以「反向跨坐」的方式乘坐，畫面相當危險，網友看到也紛紛搖頭「這種的檢舉危險駕駛開罰很重的」。

臉書社團「爆料公社」PO出一段，一名騎士在路口停等紅燈時，發現前方機車上的小倆口互動親密，連騎車都要面對面，而女乘客還反向，與騎士面對面坐著，只見兩人親密談話，在機車起步之時，女子還喬姿勢猛猛抱著騎士。行駛過程中，女乘客的雙腳還不斷左右晃動，讓一旁駕駛直呼超級危險，也質疑騎士究竟要看哪裡。

網友看到紛紛表示，「這種狀況我阿嬤都是淋熱水就會分開了」「沒出事都沒事…出事再來哭說我家小孩很乖」「這一張可能會被吊銷執照，危險駕駛」「是黏住要送去醫院嗎？」「這樣要一直急煞車也很累的」「警察 這種不開罰的嗎？」。

情侶之間你儂我儂很正常，但馬路如虎口，放閃也得看場合。若因沉浸熱戀而無視交通安全與法規，恐怕不只是在修練愛情，法律也隨時可能「修練」你。

