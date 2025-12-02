影/僅撐5個月！「北台灣最大夜市」仁海宮夜市本周熄燈

桃園中壢的仁海宮夜市，自今年8月2日開幕以來，每週五、六、日營運，佔地達2萬坪，號稱北台灣最大的夜市。原本預計營運至年底，但近日卻傳出將於本週末（12月5日至7日）提前結束營業，維持僅五個月。據了解，疑似政府稽查發現有部分攤商違規器具未包覆，恐造成衛生疑慮，也讓其他攤商直呼：「害群之馬」！

仁海宮夜市本週末後熄燈。（圖／翻攝自《內壢大小事》）

粉專「桃園吃喝玩樂在這裡」發文表示，中壢仁海宮夜市即將落幕。據了解，仁海宮夜市之所以會提早結束原因，主要原因是政府稽查發現有部分攤商違規器具未包覆，讓不少守本份攤的商直呼：「害群之馬」。因此，廟方不得已才做出這一艱難決定。對於突如其來的消息，也令不少當地居民感到惋惜，並提醒大家把握本週五至週日共五天，最後的機會前往夜市。

仁海宮夜市之所以會提早結束原因，主要原因是政府稽查發現有部分攤商違規 器具未包覆 ，讓不少守本份攤的商直呼：「 害群之馬」。（資料圖／中天新聞）

夜市的慶祝活動是為了紀念仁海宮建廟200周年，特別舉辦建醮慶典，在中壢泰豐輪胎廠舊址開設周末夜市，占地2萬坪，集結逾400個攤販，吸引了大量遊客和當地居民。然而，隨著營業的結束，許多遊客表示尚未來得及體驗，對於即將拆除的遊樂設施感到難過。社交媒體上也有網友留言表示：「已經看到遊樂設施都在拆了，這次的活動時間真的很短。」

社交媒體上也有網友留言表示：「已經看到遊樂設施都在拆了，這次的活動時間真的很短。」 。（資料圖／中天新聞）

