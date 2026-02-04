影》允諾明年獎金再加碼 鄭麗文尾牙喊話：打臉賴就是爽

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

國民黨主席鄭麗文4日晚間首度以黨主席身份出席國民黨尾牙，除在致詞時感謝黨內同仁在去年「大罷免」期間的全力協助，更喊話表示「打臉賴清德總統，只有一個字叫做爽」。鄭也承諾黨工職，明年獎金將再加碼，希望大家持續一起努力、共同打拚。

鄭麗文在致詞時指出，回顧這一整年，大家就會想到大罷免，彷彿是一件很久以前的事。鄭也坦言去年是非常辛苦的一年，但走過大罷免，「打臉賴清德總統，只有一個字叫做爽」，引發現場一陣笑聲與掌聲。

鄭麗文也補充，大罷免之後，所有黨工們也開始為黨主席選舉而忙碌，接著又要開始準備2026年底的大選，她也感謝副主席李乾龍，讓大家今年終於有年終可以領，以後每一年都有年終，且越領越多。

此外，鄭麗文也分享最近的尾牙神曲「老祖宗保佑我」，並笑著表示「作為一個明理的長官，廢話不能講太多，但是紅包一定要多」，隨後便開始抽獎環節，現場氣氛也十分熱鬧歡樂。

綜合媒體報導指，國民黨此次尾牙的抽獎幾乎全是現金或禮券，最大獎是1萬元，有超過20份，黨主席鄭麗文除了現金加碼外，另有三份各一萬元禮券，四位副主席則各捐一萬元現金紅包。鄭也承諾黨工職，明年獎金將再加碼，希望大家持續一起努力、共同打拚。

